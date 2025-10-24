CLB Nam Định thay HLV trưởng

Ninh BìnhThành tích không tốt đầu mùa giải 2025-2026 khiến CLB Nam Định quyết định bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên thay HLV Vũ Hồng Việt.

Quyết định luân chuyển được đưa ra vào chiều nay 24/10, sau khi lãnh đạo CLB họp bàn. Hai ngày trước, Nam Định thua CLB Nhật Bản Gamba Osaka 1-3 ở AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026 trên sân khách. HLV Vũ Hồng Việt đối mặt áp lực lớn khi đây là thất bại thứ tư trong năm trận gần nhất.

Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1979, là cựu cầu thủ danh tiếng của bóng đá thành Nam với nhiều năm thi đấu ở V-League, đồng thời là con rể của tượng đài điền kinh Nguyễn Văn Thuyết. Ông gia nhập ban huấn luyện cùng HLV Vũ Hồng Việt từ năm 2022. Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm GĐKT từ mùa giải 2023.

HLV Vũ Hồng Việt (phải) và Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên (giữa) trước trận tranh Siêu cup Quốc gia 2023-2024 Nam Định thắng Thanh Hóa 3-0 trên sân Thiên Trường, Nam Định ngày 31/8/2024 Ảnh: Lâm Thoả

Theo nguồn tin của VnExpress, đây là giải pháp tạm thời trong thời gian tìm kiếm HLV mới, nhiều khả năng là người nước ngoài.

Trận đầu tiên của Nam Định sau khi thay HLV là tiếp Đà Nẵng ở vòng 8 V-League, vào ngày 27/10. Sau đó, đội làm khách trước HAGL (31/10), tiếp Hà Nội FC (10/11). Xen giữa là tái đấu Gamba Osaka ở lượt bốn bảng F ACL Two.

Trước mùa này, Nam Định đặt mục tiêu cao ở cả năm đấu trường là V-League, Cup Quốc gia, Siêu cup Quốc gia, ACL Two và Cup CLB Đông Nam Á. Đội gặp khó trong bổ sung nội binh chất lượng, nhưng bù đắp bằng việc chiêu mộ nhiều ngoại binh, chủ yếu tập trung vào hai đấu trường quốc tế để xoay tua. Quá trình chuẩn bị được đánh giá kỹ càng khi tập thể lực và tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, thành tích của đội không tốt.

Nam Định mở màn mùa giải bằng trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở Siêu cup Quốc gia 2025. Đội đang đứng thứ 10 V-League, với 7 điểm sau bảy vòng. Màn trình diễn ở hai giải quốc tế cũng nhạt nhòa dù thắng ba và hòa một.

Thành tích dẫn dắt Nam Định của HLV Vũ Hồng Việt Giải Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Tỷ lệ thắng V-League 91 46 21 24 148 104 50,5% Cup Quốc gia 8 5 0 3 10 6 62,5% Siêu cup Quốc gia 2 1 0 1 5 3 50% ACL Two 11 5 2 4 18 19 45,5% Cup CLB Đông Nam Á 1 1 0 0 2 1 100% Tổng 113 58 23 32 183 133 51,3%

Áp lực dồn đến HLV Vũ Hồng Việt khi Nam Định chỉ thắng một và thua bốn trong năm trận gần nhất. Riêng ở V-League, đội không thắng bốn trận liền, với ba thất bại. Sau trận thua Gamba Osaka vào thứ Tư, nhiều người hâm mộ CLB kêu gọi sa thải HLV trưởng, bằng hashtag #VuHongVietOut trên mạng xã hội.

Ngoài lối chơi, HLV Vũ Hồng Việt cũng không gặp may khi đội có nhiều ca chấn thương, và sa sút phong độ. Hiện tại, ngoài Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn đã nghỉ lâu vì chấn thương nặng, Nam Định đã mất Dương Thanh Hào, Ngô Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Kevin Pham Ba, Caio Casar. Một số gương mặt cũng không đạt thể trạng tốt nhất. Tiền vệ trung tâm nhận nhiều kỳ vọng là Njabulo Blom cũng đứt dây chằng chỉ hai tuần trước khi vào mùa mới.

HLV Vũ Hồng Việt nâng cup vô địch V-League 2024-2025, sau trận Nam Định thắng Hà Tĩnh 1-0 ở vòng 26, trên sân Thiên Trường, Nam Định ngày 22/6/2025. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Vũ Hồng Việt, sinh năm 1979, từng khoác áo tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, ông làm đào tạo trẻ ở CLB Hà Nội, từng dẫn dắt U16 và U19 Việt Nam và làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo từ năm 2021.

Ông Việt được bổ nhiệm làm HLV trưởng Quảng Nam thay HLV Hoàng Văn Phúc khi đội thi đấu bết bát ở mùa 2019. Ông giúp đội trụ hạng mùa đó, nhưng từ chức trong năm 2020 khi không đạt thành tích tốt.

Đến tháng 8/2022, ông đến thay HLV Nguyễn Văn Sỹ ở Nam Định. Cũng từ mùa này, Nam Định thoát cảnh "con nhà nghèo" khi được Tập đoàn Xuân Thiện tài trợ, với cam kết tối thiểu 200 tỷ đồng cho bốn năm. Sau hai mùa đầu không có thành tích, Nam Định vươn lên giành cú đúp vô địch V-League 2023-2024 và 2024-2025.

Ở chức vô địch đầu tiên, dấu ấn của tiền đạo Rafaelson, sau này là Nguyễn Xuân Son, đậm nét khi góp đến 31 bàn. Tuy nhiên, ở mùa sau, anh nghỉ phần lớn mùa giải do gãy chân khi phục vụ đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn lèo lái đội đến chức vô địch V-League thuyết phục.

