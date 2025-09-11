Haaland xin lỗi thủ môn Moldova vì ghi 5 bàn

Na UyTiền đạo Erling Haaland gặp Cristian Avram để trực tiếp xin lỗi thủ môn tuyển Moldova sau khi Na Uy thắng 11-1 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Trên sân Ullevaal tối 9/9, Na Uy tạo thế trận một chiều, khi kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 34 lần với 18 cú trúng đích - so với 2 và 0 của Moldova.

Riêng Haaland đóng góp hai kiến tạo và năm bàn, gồm bốn bàn bằng chân phải và một cú đánh đầu. Cầu thủ vào sân thay người Thelo Aasgaard ghi bốn bàn, Felix Horn Myhre và thủ quân Martin Odegaard cùng ghi một bàn.

Erling Haaland (phải) vượt qua thủ môn Cristian Avram rồi hoàn tất cú hat-trick, trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Dù sớm dẫn đậm, Na Uy vẫn duy trì áp lực đến phút cuối, với Haaland nhiều lần tự nhặt bóng trong lưới để nhanh chóng đưa về vạch giữa sân, tiếp tục săn thêm bàn nhằm cải thiện hiệu số.

Sau trận, Avram kể lại khoảnh khắc bất ngờ. "Anh ấy nói với tôi rằng điều đó không phải lỗi của tôi", thủ môn của Moldova cho biết. "Haaland còn xin lỗi vì đã quá vội vàng sau mỗi bàn thắng. Anh ấy bảo họ buộc phải tiếp tục ghi thêm vì chỉ số phụ".

Với chiến thắng 11-1, Na Uy giữ đỉnh bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu với 15 điểm cùng hiệu số + 21. Xếp sau là Italy (9 điểm, hiệu số + 5) và Israel (9 điểm, hiệu số +4). Nếu giữ vị trí dẫn đầu sau tám lượt, Na Uy sẽ trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Haaland đánh đầu ghi bàn trong trận đấu Na Uy. Ảnh: VG

Trong khi đó, Moldova nhận thất bại nặng nề nhất tại các giải đấu quốc tế, sau khi tách khỏi Liên Xô năm 1991. Cột mốc buồn trước đó là trận thua Đan Mạch 0-8 ở vòng loại Euro năm 2018. Moldova tiếp tục đứng bét bảng I với 0 điểm và hiệu số -22.

HLV Serghei Clescenco không giấu nổi sự tức giận, công khai chỉ trích cầu thủ. "Đây là nỗi xấu hổ. Mỗi người phải tự trả lời cho màn trình diễn của mình. Họ nói rằng không ngủ ngon, rằng lối chơi phức tạp, nhưng chẳng ai đưa ra lời giải thích đúng với yêu cầu tôi đề ra", ông nói rồi bỏ ngang buổi họp báo.

Trái ngược với bầu không khí nặng nề của Moldova, Haaland rạng rỡ khi nâng thành tích lên 48 bàn qua 45 trận,phá kỷ lục ghi bàn tồn tại 87 nămvà là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Na Uy. "Đúng vậy, thật điên rồ khi ghi bàn nhiều hơn số trận đã chơi. Đây là một đêm lịch sử. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này", tiền đạo của Man City nói.

Hồng Duy tổng hợp