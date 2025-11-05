Haaland: 'VAR giúp đỡ tôi'

AnhTheo tiền đạo của Man City, việc sống tốt với VAR và cách đối phó với bẫy việt vị là hai trong những bí quyết đem lại cho anh nhiều bàn thắng.

"Đây không phải là mùa đầu tiên tôi hiếm khi bị việt vị", Haaland nói trên tờ Daily Mail, trước trận gặp lại Dortmund ở vòng bảng Champions League tối 5/11. "Kể từ khi đến Man City, tôi chỉ bị việt vị 18 lần. 18 lần trong ba năm rưỡi là ổn".

Cũng như các cầu thủ khác, Haaland cho biết bản thân rất ghét bị việt vị nên đã học cách đối phó với nó từ khi 13 tuổi ở CLB cũ Bryne (Na Uy). Đến nay, anh vẫn chơi như vậy, nhưng "nhanh, giỏi và mạnh hơn".

Erling Haaland ăn mừng trong trận Man City thắng Bournemouth 3-1 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh hôm 2/11. Ảnh: Reuters

Ngay cả khi VAR, công nghệ xác định việt vị, ngày càng cải tiến, Haaland vẫn nhiều lần thoát xuống ghi bàn. Tiền đạo 25 tuổi đang sở hữu 296 bàn sau 359 trận cấp CLB và 51 bàn trong 46 trận cấp đội tuyển. Từ đầu tháng 8, anh gây ấn tượng mạnh khi ghi 26 bàn trong 16 trận trên mọi đấu trường.

"VAR thậm chí còn giúp tôi", Haaland nói thêm. "Trong khi bạn chỉ việt vị một chút và bị thổi phạt, thì rất có thể tôi sẽ không bị việt vị".

Phát biểu của Haaland có phần trái ngược với HLV Pep Guardiola, người gần đây cho rằng trọng tài chống lại Man City suốt 10 năm qua. Dù vậy, chính trong khoảng thời gian này, ông cùng đội chủ sân Etihad giành 18 danh hiệu, trong đó có sáu Ngoại hạng Anh, một Champions League.

Tiền đạo người Na Uy hiện sở hữu 98 bàn sau 107 trận Ngoại hạng Anh. Nếu gắn bó lâu dài với Man City, tiền đạo 25 tuổi hoàn toàn có thể phá kỷ lục 260 bàn của huyền thoại Alan Shearer. "Tôi thực sự không biết nhiều kỷ lục, nhưng cột mốc này thì tôi biết", Haaland nói. "Nhưng thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ đến việc phá kỷ lục. Đó là điều cuối cùng mà tôi nghĩ đến".

Thanh Quý (theo Daily Mail)