Haaland mua 70 burger khao tuyển Na Uy

Na UySau khi lập cú đúp giúp Na Uy thắng Estonia 4-1 ở vòng loại World Cup 2026, Erling Haaland mặc nguyên đồ thi đấu và ra ngoài sân nhận cheeseburger để mang về cho cả đội ăn mừng.

Sau trận đấu tại Ullevaal tối 13/11, Haaland cùng hai thành viên tuyển Na Uy ra ngoài sân nhận 70 chiếc bánh mì kẹp thịt bò phô mai từ người giao hàng. Tiền đạo 25 tuổi vui vẻ nói chuyện, chụp ảnh với người hâm mộ trước khi mang đồ ăn cho các đồng đội đang hân hoan ở phòng thay đồ.

Haaland ship đồ ăn Haaland giao lưu với người hâm mộ khi ra ngoài sân lấy đồ ăn.

Tại đây, các cầu thủ Na Uy nhảy múa và hát vang theo ca khúc "Händarna mot himmelen" (Đưa đôi tay lên trời). Đây là bài hát thường xuất hiện trong các dịp ăn mừng, lễ hội hoặc không khí sôi động.

Tiền vệ Fulham, Sander Berge, khi nghe tin về Haaland sắm vai "shipper giao đồ ăn" đã bật cười và nói: "Đúng là màn thể hiện đỉnh cao của đội trưởng".

Trong phòng họp báo, HLV Stale Solbakken cũng bật cười khi biết chuyện: "À, ra tối nay là như vậy đấy".

Hôm qua, sân Ullevaal với sức chứa 28.000 người chật kín khán giả, trong đó có Đức vua Harald V đã 88 tuổi cùng vợ chồng Thái tử Haakon. Hai trung phong cao lớn Alexander Sorloth và Haaland cùng lập cú đúp giúp Na Uy đè bẹp Estonia 4-1.

Kết quả này giúp Na Uy tiến sát vé dự World Cup sau 28 năm. Họ đang đứng đầu bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 21 điểm, hơn Italy ba điểm và sở hữu hiệu số vượt trội (+29 so với +12). Ở lượt cuối, Na Uy làm khách của Italy tại San Siro, Milan ngày 16/11. Na Uy chỉ mất vị trí dẫn đầu nếu thua Italy với cách biệt ít nhất 9 bàn.

Erling Haaland mừng bàn cùng đồng đội trong trận Na Uy thắng Estonia 4-1 trên sân Ullevaal, Oslo, Na Uy ngày 13/11. Ảnh: VG

Isabel Haugseng Johansen, bạn gái Haaland, cũng tự hào với chiến thắng của Na Uy. "Thật không thể diễn tả bằng lời", cô nói với VG ngoài sân.

Isabel cùng Haaland lên chức khi đón con đầu lòng vào cuối năm 2024, và cô cho biết kế hoạch ăn mừng sẽ rất giản dị. "Tôi sẽ về nhà với em bé và ngủ. Ngủ khi còn có thể".

Khi phóng viên hỏi liệu có sang Milan theo dõi trực tiếp trận cuối gặp Italy hay không, Isabel cười và đáp: "Không rồi, tôi phải làm mẹ ở nhà".

Nếu không có bất ngờ nào ở lượt hạ màn, Na Uy sẽ cán đích đầu bảng và giành vé dự World Cup sau 28 năm. Lần gần nhất Na Uy dự một giải đấu lớn là World Cup 1998, từ thế hệ của những Tore Andre Flo, cựu tiền đạo Man Utd Ole Gunnar Solskjaer hay Stale Solbakken - HLV đương nhiệm của đội. Khi đó, họ xếp trên Morocco, Scotland và chỉ đứng sau Brazil. Nhưng vào vòng 1/8, Na Uy thua Italy 0-1.

Hồng Duy (theo The Sun, VG)