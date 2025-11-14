Haaland lập cú đúp, Na Uy tiến sát vé dự World Cup

Na UyTiền đạo Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy thắng Estonia 4-1 ở lượt áp chót, qua đó xây chắc đỉnh bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ở trận đấu sau đó ít giờ, Italy thắng nhọc Moldova 2-0 nhờ các bàn muộn do công Gianluca Mancini ở phút 88 và Francesco Pio Esposito ở phút bù giờ để ngăn Na Uy sớm giành vé dự World Cup 2026.

Italy thắng nhọc Moldova 2-0 ở lượt áp chót bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ảnh: AFP

Nhưng Na Uy vẫn đang nắm lợi thế quá lớn. Họ đang đứng đầu bảng với 21 điểm, hơn Italy ba điểm và sở hữu hiệu số vượt trội (+29 so với +12). Ở lượt cuối, Haaland và các đồng đội làm khách của Italy tại San Siro, Milan ngày 16/11. Na Uy chỉ mất vị trí dẫn đầu nếu thua Italy với cách biệt ít nhất 9 bàn.

Nếu không có bất ngờ nào, Na Uy sẽ giành vé dự World Cup sau 28 năm. Lần gần nhất Na Uy dự một giải đấu lớn là World Cup 1998, từ thế hệ của những Tore Andre Flo, cựu tiền đạo Man Utd Ole Gunnar Solskjaer hay Stale Solbakken - HLV đương nhiệm của đội. Khi đó, họ xếp trên Morocco, Scotland và chỉ đứng sau Brazil. Nhưng vào vòng 1/8, Na Uy thua Italy 0-1.

Italy thì nguy cơ đá play-off tranh vé World Cup lần thứ ba liên tiếp. Tại vòng loại World Cup 2018, sau khi đứng thứ hai vòng bảng sau Tây Ban Nha, họ thua Thụy Điển chung cuộc 0-1. Đến vòng loại World Cup 2022, sau khi đứng thứ hai vòng bảng sau Thụy Sĩ, thầy trò cựu HLV Roberto Mancini thua Bắc Macedonia 0-1.

Erling Haaland mừng bàn cùng đồng đội trong trận Na Uy thắng Estonia 4-1 trên sân Ullevaal, Oslo, Na Uy ngày 13/11. Ảnh: VG

Hôm qua, sân Ullevaal với sức chứa 28.000 người chật kín khán giả, trong đó có Đức vua Harald V đã 88 tuổi cùng vợ chồng Thái tử Haakon. Đây là trận vòng loại trên sân nhà cuối cùng, và cũng là trận đấu có thể sớm định đoạt vé dự World Cup của Na Uy.

Chủ nhà áp đảo, kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 15 lần với 6 cú trúng đích - so với 5 và 3 của Estonia - đội đang đứng thứ 130 FIFA.

Na Uy cởi bỏ áp lực đầu hiệp hai, khi Alexander Sorloth - trung phong thuộc biên chế Atletico Madrid - lập cú đúp đánh đầu, giúp Na Uy dẫn 2-0.

Sau đó, người đá cặp với anh - Erling Haaland - cũng tỏa sáng với cú đúp, gồm cú đánh đầu ở phút 56 và pha đệm cận thành phút 62. Haaland chạm mốc 30 bàn cho CLB và đội tuyển chỉ sau 19 trận mùa này, trong đó anh ghi 10 bàn qua ba trận gần nhất cho Na Uy.

Kết quả này giúp "Thế hệ vàng" của Na Uy tiến sát giấc mơ World Cup. Ngoài Haaland, Na Uy có Martin Odegaard - đội trưởng của Arsenal, cùng nhiều cái tên đáng chú ý như Sander Berge (Fulham), Alexander Sorloth (Atletico), Ola Solbakken (từng đá cho Roma, Olympiacos), Antonio Nusa (RB Leipzig) hay Oscar Bobb (Man City).

Hồng Duy