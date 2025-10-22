'Haaland, Mbappe chưa từng trượt người cứu bóng như Kane'

Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus ca ngợi Harry Kane là tiền đạo toàn diện nhất thế giới, làm tốt cả khâu ghi bàn, kiến tạo, pressing và lùi sâu phòng ngự.

"Hiện không có tiền đạo nào trên thế giới hay hơn Kane. Không chỉ vì bàn thắng, mà vì sự linh hoạt và phạm vi hoạt động của cậu ấy", báo Tây Ban Nha Marca dẫn lời Matthaus hôm 21/10.

Haaland, Mbappe, Kane cùng đạt phong độ cao từ đầu mùa. Tính đến trước loạt trận Champions League giữa tuần này, Haaland đã ghi 23 bàn cho CLB và ĐTQG mùa này, trong đó có 11 bàn tại Ngoại hạng Anh, còn Mbappe có 15 bàn cho Real Madrid. Kane thì có 3 kiến tạo và 19 bàn qua 11 trận cho Bayern, gồm 12 bàn ở Bundesliga, 4 tại Champions League, 2 ở Cup Đức và 1 tại Siêu Cup Đức.

Harry Kane mừng bàn trong trận Bayern thắng Dortmund 2-1 ở vòng 8 Bundesliga mùa 2025-2026. Ảnh: FC Bayern

Khác với Haaland và Mbappe được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự, Kane còn gây ấn tượng khi tỏa sáng ở những vị trí không thuộc sở trường. Trận thắng Dortmund 2-1 ở vòng 7 Bundesliga cuối tuần qua là ví dụ. Cầu thủ người Anh chơi tiền vệ tấn công, nhường vị trí trung phong cho Nicolas Jackson. Trong vai trò mới, anh không chỉ tự ghi bàn, mà còn tự phá kỷ lục chuyền dài cá nhân (11), thắng nhiều pha tranh chấp nhất (10/13), thực hiện thành công nhiều pha tắc bóng nhất (2), giành bóng nhiều thứ tư (5), và hỗ trợ phòng ngự đắc lực khi di chuyển 11,6 km.

"Kane vừa là tay săn bàn, vừa là người kiến tạo, vừa có thể chơi kiểu tiền vệ box-to-box và sẵn sàng lăn xả phòng ngự", Matthaus tiếp tục ca ngợi tiền đạo Bayern. "Tôi chưa từng thấy Haaland hay Mbappe trượt người cứu bóng trong vòng cấm như Kane đã làm ở phút 88 trước Dortmund. Họ cũng không thể tung ra những đường chuyền dài 50 mét như cậu ấy".

Matthaus là đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 1990 tại Italy, đồng thời đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu 1990 và được FIFA vinh danh Cầu thủ hay nhất thế giới năm 1991. Ông cho rằng Kane đang bị đánh giá thấp, dù đang tạo cuộc cách mạng ở vị trí tiền đạo, như Manuel Neuer với vai trò thủ môn.

"Thật khó hiểu khi cậu ấy chỉ đứng thứ 13 trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng", Matthaus bày tỏ. "Lewandowski từng vô địch Champions League và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm. Nhưng việc Kane đang tái định nghĩa vị trí tiền đạo trung tâm là điều khác biệt, giống như Neuer đã thay đổi cách nhìn về thủ môn cách đây một thập kỷ".

Kể từ khi chuyển đến sân Allianz, với giá 110 triệu USD kèm 11 triệu USD phụ phí, Kane đã ghi 104 bàn và kiến tạo 29 lần qua 107 trận. Tỷ lệ lập công này tăng vọt so với khi khoác áo Tottenham, nơi anh cần 435 trận để ghi 280 bàn và kiến tạo 63 lần. Tiền đạo người Anh còn hợp đồng đến năm 2027, và Matthaus thúc giục Bayern sớm đàm phán gia hạn.

Nhưng Dietmar Hamann, cựu tiền vệ người Đức từng khoác áo Bayern, Liverpool và Man City, có quan điểm trái ngược. "Sẽ là điên rồ nếu làm vậy. Khi hợp đồng hết hạn, Kane đã 34 tuổi. Không thể gia hạn khi bản hợp đồng hiện tại vẫn còn tới 20 tháng", ông nhấn mạnh.

Hamann thậm chí còn hoài nghi về phong độ và muốn Kane tỏa sáng ở những trận cầu lớn. "Chúng ta cần xem cậu ấy thể hiện ra sao trước những đội lớn như PSG hay Arsenal", cựu danh thủ 52 tuổi nói. "Ở Euro, tuyển Anh chơi tốt hơn khi Kane bị thay ra. Và thành thật mà nói, việc Kane phải trượt người cứu bóng cách khung thành 20 mét không nên trở thành thói quen".

Hồng Duy (theo Marca)