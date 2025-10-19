Kane giúp Bayern hạ Dortmund

ĐứcTiền đạo Harry Kane vươn lên dẫn đầu cuộc đua Giày vàng châu Âu, sau khi mở tỷ số trận Bayern thắng Dortmund 2-1, vòng 7 Bundesliga.

Trước trận đấu, Kane cùng ghi 11 bàn ở giải VĐQG, như Erling Haaland. Nhưng phút 22, từ quả phạt góc của Joshua Kimmich bên trái, thủ quân tuyển Anh đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Bayern. Đây là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo 32 tuổi, chỉ sau 7 trận Bundesliga mùa này.

Harry Kane mừng bàn thắng mở tỷ số.

Đây cũng là bàn thắng thứ 400 của Kane trong sự nghiệp cấp CLB, trong đó có 104 bàn trong 107 trận khoác áo "Hùm Xám". Tại Bundesliga, anh cũng ghi tới 74 bàn chỉ sau 70 trận, hiệu suất trên một bàn mỗi trận.

Trên mọi đấu trường mùa này, hiệu suất của Kane còn đáng nể hơn. Qua 13 trận, anh đã ghi tới 22 bàn và kiến tạo ba lần. Trung bình mỗi trận, anh bỏ túi 1,7 bàn. Chỉ có một trận anh không ghi được bàn mùa này, nhưng kiến tạo hai lần, trong chiến thắng 3-2 trước Augsburg.

Hoàng An