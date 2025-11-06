Haaland lập thêm kỷ lục ở Champions League

AnhErling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn 5 trận liên tiếp cho ba CLB khác nhau trong lịch sử Champions League.

Ở lượt bốn vòng bảng Champions League trên sân Etihad ngày 5/11, Haaland góp một bàn giúp Man City thắng Dortmund 4-1.

Theo trang thống kê Squawka, pha lập công này biến Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn 5 trận liên tiếp ở Champions League cho ba CLB khác nhau, gồm Red Bull Salzburg, Dortmund và nay là Man City. Ngay cả Cristiano Ronaldo - cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League (140) - cũng chưa từng đạt được thành tích tương tự.

Haaland dứt điểm trong trận Man City thắng Dortmund 4-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League trên sân Etihad ngày 5/11/2025. Ảnh: AFP

Chuỗi trận ghi bàn hiện tại của Haaland bắt đầu với cú đúp vào lưới Real trong trận Man City thua 2-3 ở lượt đi vòng play-off mùa trước. Tiền đạo 25 tuổi chấn thương và không đá lượt về - nơi Man City thua tiếp 1-3. Sang mùa này, Haaland ghi bàn cả bốn lượt đầu vòng bảng - một bàn trong trận thắng Napoli 2-0, hai bàn trong trận hòa Monaco 2-2, một bàn trong trận thắng Villarreal 2-0 và một bàn trong trận thắng Dortmund 4-1.

Trước đó, Haaland từng có hai chuỗi ghi bàn ấn tượng tương tự tại Champions League. Trong màu áo Salzburg, anh ghi 8 bàn trong 5 trận liên tiếp năm 2019. Chuyển sang Dortmund, trung phong Na Uy thậm chí đạt thành tích tốt hơn với 10 bàn trong 6 trận liền mùa 2020-2021.

Haaland đã nâng thành tích lên 54 bàn qua 52 trận tại Champions League, hiệu suất hơn một bàn mỗi trận. Anh chỉ xếp sau Ruud van Nistelrooy (56 bàn), Thomas Muller (57), Kylian Mbappe (60), Raul (71), Karim Benzema (90), Robert Lewandowski (105), Lionel Messi (129), Cristiano Ronaldo (140) tại giải.

Sau trận, khi được hỏi về kỷ lục ghi bàn mới nhất của Haaland, HLV Pep Guardiola đáp: "Thành thật mà nói thì tôi không biết điều này. Tôi không bao giờ biết nhưng mỗi lần tôi đến dự họp báo, lại có một kỷ lục khác. Tôi mừng cho Haaland, cậu ấy xứng đáng với điều đó".

Jeremy Doku cũng thán phục khả năng làm bàn của đồng đội. "Thông số của Haaland thật không thể tin được", tiền đạo cánh người Bỉ bày tỏ. "Haaland ghi một bàn hôm nay, nhưng anh ấy còn làm được nhiều hơn ngoài những bàn thắng và kiến tạo. Haaland góp công nhiều vào lối chơi và điều đó rất quan trọng".

Phil Foden mừng bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: AP

Ngoài Haaland, Phil Foden cũng rực sáng với cú đúp từ ngoài vòng cấm vào lưới Dortmund. Kể từ đầu mùa 2023-2024, tiền vệ người Anh đã ghi 11 bàn từ ngoài vòng cấm cho Man City trên mọi đấu trường - thông số không cầu thủ Ngoại hạng Anh nào chạm đến cùng kỳ.

Guardiola đánh giá Foden đã trở lại phong độ như mùa 2023-2024 bùng nổ nhất từ đầu sự nghiệp. Mùa đó, Foden có 19 bàn và 8 kiến tạo, góp công lớn giúp Man City lập kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh bốn lần liên tiếp và được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải.

