Haaland gieo sầu cho Dortmund

AnhTiền đạo Erling Haaland ghi một bàn giúp Man City thắng đội bóng cũ Dortmund 4-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Haaland đã ghi 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund trước khi gia nhập Man City vào hè 2022. Nhưng mỗi lần tái ngộ, anh đều không ngần ngại chọc thủng lưới đội bóng cũ. Ở vòng bảng Champions League mùa 2022-2023, trung phong người Na Uy từng ghi một bàn giúp Man City thắng Dortmund. Và kịch bản này lặp lại trên sân Etihad tối 5/11.

Phút 29, Jeremy Doku bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang để Haaland dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Gregor Kobel, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Erling Haaland mừng bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng Dortmund 4-1 ở lượt bốn Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 5/11/2025. Ảnh: AMA

Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong năm trận liên tiếp tại Champions League cho ba CLB, gồm Salzburg mùa 2019-2020, Dortmund 2020-2021 và Man City 2025-2026.

Anh cũng tiếp tục phong độ hủy diệt với 27 bàn qua 17 trận ở cấp CLB lẫn ĐTQG mùa này. Tiền đạo 25 tuổi cũng nâng thành tích lên 54 bàn qua 52 trận tại Champions League, hiệu suất hơn một bàn mỗi trận. Hiện, về số lần lập công tại giải, anh chỉ xếp sau Ruud van Nistelrooy (56 bàn), Thomas Muller (57), Kylian Mbappe (60), Raul (71), Karim Benzema (90), Robert Lewandowski (105), Lionel Messi (129) và Cristiano Ronaldo (140).

Phil Foden cứa lòng nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Ảnh: PA

Nhưng trận này, không phải Haaland, mà Phil Foden mới là cầu thủ tấn công của Man City thi đấu nổi bật nhất. Phút 22, tiền vệ người Anh dẫn bóng sát vòng cấm rồi cứa lòng chìm về góc xa mở tỷ số. Đầu hiệp hai, Foden xoay xở trước vòng vây ba cầu thủ Dortmund rồi sút chéo góc nâng cách biệt lên 3-0.

Kể từ đầu mùa 2023-2024, Foden đã ghi 11 bàn từ ngoài vòng cấm cho Man City trên mọi đấu trường - thông số không cầu thủ Ngoại hạng Anh nào chạm đến cùng kỳ.

Foden cũng trở thành cầu thủ thứ hai ghi được hai bàn từ ngoài vòng cấm trong một trận đấu tại Champions League diễn ra dịp Lễ hội lửa Bonfire Night tại Anh ngày 5/11, sau Alessandro Del Piero trong trận Juventus gặp Real Madrid năm 2008.

Rayan Cherki mừng bàn ấn định tỷ số cùng Phil Foden. Ảnh: Reuters

Đến phút bù giờ, chủ nhà ghi thêm bàn nhờ cú đá cận thành của cầu thủ vào sân thay người Rayan Cherki. Trong khi đó, Dortmund lép vế, chỉ dứt điểm trúng đích một lần - cũng là bàn danh dự của Waldemar Anton.

Kết quả 4-1 giúp HLV Pep Guardiola bất bại 10 trận gần nhất trước Dortmund, từ khi cùng Bayern Munich thua trận tranh Siêu Cup Đức 2014. Nó cũng kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Man City ở vòng bảng Champions League lên con số 22, kể từ thất bại trước Lyon năm 2018.

Hồng Duy