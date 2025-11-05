Haaland: 'Không ai có thể sánh với Messi, Ronaldo'

AnhDù đang đạt phong độ ghi bàn hủy diệt, Erling Haaland khẳng định anh vẫn ở đẳng cấp kém xa hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Haaland khởi đầu mùa giải bùng nổ với 26 bàn qua 16 trận ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. HLV Pep Guardiola thán phục và ca ngợi học trò đã vươn lên đẳng cấp của Messi, Ronaldo về khả năng ghi bàn.

Nhưng Haaland khiêm tốn, cho rằng anh không thể sánh với hai siêu sao vĩ đại nhất thế kỷ. "Không, hoàn toàn không. Tôi còn cách họ rất xa. Không ai có thể tiến gần tới hai người đó", tiền đạo người Na Uy nói hôm 4/11 trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Dortmund ở lượt bốn Champions League.

Erling Haaland trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Dortmund ở lượt bốn Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 4/11/2025. Ảnh: PA

Haaland cũng khẳng định không quan tâm tới thành tích cá nhân, mà chỉ tập trung cho chiến thắng tập thể. "Tôi phải hỏi bạn đang nói đến kỷ lục nào? Không phải để tỏ ra kiêu ngạo mà là kỷ lục nào?", tiền đạo 25 tuổi bày tỏ.

Qua 10 trận, Haaland đã ghi 13 bàn tại Ngoại hạng Anh - dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và bắt kịp Kylian Mbappe ở vị trí thứ hai cuộc đua giành Giày Vàng châu Âu. Anh có 98 bàn sau 107 trận cho Man City, đang trên đường phá kỷ lục để trở thành cầu thủ đạt 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh - vượt qua cột mốc 124 trận của Alan Shearer. Anh cũng được kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục ghi 260 bàn ở Ngoại hạng Anh của Shearer.

Khi được hỏi về việc phá những kỷ lục của Shearer, Haaland mỉm cười đáp: "Tôi biết kỷ lục đó, nhưng không thể nghĩ đến nó. Tôi phải gạt bỏ tất cả những con số, chỉ tập trung chơi bóng. Mùa trước tôi ghi 57 bàn cả CLB lẫn đội tuyển, nên đang đi đúng hướng. Nhưng tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ cố giúp đội thắng trận, đó mới là việc của tôi".

Tiền đạo của Man City cũng tâm sự rằng, ngoài sân cỏ, anh vẫn là "chàng trai đến từ Bryne" - khiêm nhường và giản dị như thuở mới bắt đầu sự nghiệp. "Tôi vẫn là Erling như trước, chỉ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn", Haaland cho biết. "Tôi đã sống xa nhà từ năm 16 tuổi, ở nhiều quốc gia khác nhau, học nhiều ngôn ngữ. Nhưng bản chất tôi không thay đổi".

Một thay đổi lớn nhất, theo Haaland, chính là việc anh trở thành cha. Cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen, cả hai vừa chào đón một bé trai. "Điều đó khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Giờ sáng nào cũng có người đánh thức tôi dậy", anh cười. "Làm cha giúp tôi cân bằng hơn, biết khi nào cần tập trung và khi nào cần quên bóng đá đi".

Hồng Duy tổng hợp