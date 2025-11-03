Haaland giúp Man City giải mã Bournemouth

Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp, giúp Man City thắng đội khách Bournemouth 3-1 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Công thức Rayan Cherki kiến tạo, Haaland ghi bàn được Man City sử dụng để dứt chuỗi tám trận bất bại của Bournemouth. Cả hai bàn thắng của trung phong Na Uy cùng tới theo một kịch bản, từ những đường chọc khe của tiền vệ người Pháp.

Haaland nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City trước Bournemouth trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 2/11/2025. Ảnh: PA

Không như Aston Villa ở trận trước thắng Man City, Bournemouth vẫn trung thành với lối đá gây áp lực cường độ cao, hàng thủ dâng lên gần giữa sân. Tuy nhiên, điều đó cũng mở ra cơ hội cho Haaland tận dụng khoảng trống phía sau các trung vệ.

Phút 17, Cherki chuyền một chạm bằng đầu ở pha tấn công nhanh, đặt Haaland vào thế đối mặt thủ môn. Tiền đạo 25 tuổi sút về góc gần để mở tỷ số cho Man City, rồi nhảy điệu robot mới mẻ để mừng bàn thắng.

Bournemouth gỡ hòa sau đó chỉ tám phút, từ một quả phạt góc. Thủ môn Gianluigi Donnarumma vốn không được đánh giá cao ở bóng bổng, đã đấm trượt và để Tyler Adams đá bồi cận thành gỡ hòa.

Điệu nhảy robot của Haaland.

Dù vậy, đội khách vẫn mải mê dâng cao và phải trả giá thêm lần nữa ở phút 33. Vẫn là Cherki chuyền một chạm để Haaland thoát xuống đối mặt. Lần này anh rê qua cả thủ môn Djordje Petrovic, trước khi sút chìm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1.

Đây đã là bàn thắng thứ 13 của Haaland ở Ngoại hạng Anh mùa này. Những cầu thủ còn lại, không ai ghi nhiều hơn 6 bàn. Ở cuộc đua giành Giày Vàng châu Âu, tiền đạo Na Uy cũng bắt kịp Kylian Mbappe ở vị trí dẫn đầu. Harry Kane đứng ngay sau với 12 bàn thắng ở Bundesliga.

Man City còn ghi thêm một bàn nữa trong hiệp hai nhờ công hậu vệ 20 tuổi Nico O'Reilly, ấn định thắng lợi 3-1. Đây là thất bại đầu tiên của Bournemouth tại giải, kể từ trận thua Liverpool 2-4 trên sân Anfield ở vòng một.

Tìm lại mạch thắng, Man City trở lại nhì bảng Ngoại hạng Anh, với 6 điểm ít hơn Arsenal. Bournemouth bị đẩy xuống thứ tư, nhưng cũng chỉ ít hơn thầy trò Pep Guardiola một điểm.

Xuân Bình