Haaland: 'Giành vé World Cup mới là khởi đầu của điều gì đó lớn lao'

ItalyTiền đạo Erling Haaland tin Na Uy sẽ tiếp tục gặt hái thành công, sau khi thắng ngược Italy 4-1 để giành vé dự World Cup 2026.

"Tôi vui, nhưng thành thật mà nói thì cảm giác nhẹ nhõm lớn hơn", Haaland nói sau trận thắng tại Milan. "Đã đến lúc rồi. Tôi muốn nói về nó suốt nhiều tuần nhưng không thể. Chúng tôi phải chuyên nghiệp. Giờ thì chúng tôi có thể nghĩ về World Cup".

Trung phong 25 tuổi thừa nhận sức ép rất lớn, nhưng cho rằng chính điều đó giúp tuyển Na Uy trưởng thành vượt bậc. "Chúng tôi đã tìm ra lời giải, trở thành những cá nhân tốt hơn", anh nói, ca ngợi những cầu thủ trẻ như Antonio Nusa hay Oscar Bobb đều bứt phá mạnh mẽ. "Nghĩ lại thấy thật điên rồ, nhất là khi đất nước chúng tôi nhỏ bé như vậy. Tôi cảm giác đây mới chỉ là khởi đầu của điều gì đó lớn lao. Quan trọng là tận hưởng khoảnh khắc này".

Erling Haaland cùng đồng đội ăn mừng tấm vé dự World Cup 2026, sau trận thắng Italy 4-1 trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 16/11. Ảnh: VG

Tại San Siro tối 16/11, Italy nhập cuộc tốt hơn và vượt lên nhờ công Francesco Pio Esposito. Nhưng sang hiệp hai, Na Uy bùng nổ với bốn bàn để thắng ngược, trong đó Erling Haaland lập cú đúp. Anh nâng thành tích lên 32 bàn cho CLB và đội tuyển chỉ sau 20 trận mùa này, trong đó anh ghi 12 bàn qua bốn trận gần nhất cho Na Uy.

Kết quả này giúp Na Uy giành nhất bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 24 điểm sau 8 trận. Họ sẽ lần đầu dự World Cup kể từ năm 1998, với thế hệ của những Tore Andre Flo, cựu tiền đạo Man Utd Ole Gunnar Solskjaer hay Stale Solbakken - HLV đương nhiệm của đội. Khi đó, họ xếp trên Morocco, Scotland và chỉ đứng sau Brazil. Nhưng vào vòng 1/8, Na Uy thua Italy 0-1.

Haaland tiết lộ tuyển Na Uy sẽ mở tiệc hoành tráng để ăn mừng chiến tích giành vé World Cup. "Kế hoạch à? Chắc là sẽ nạp đủ thứ. Chúng tôi không thường làm vậy, nhưng lần này thì xứng đáng", tiền đạo sinh năm 2000 nói và cười lớn.

Haaland cũng được hỏi về việc tranh cãi với hậu vệ Gianluca Mancini trong trận. "Lúc tỷ số là 1-1, anh ta chạm vào người tôi", tiền đạo thuộc biên chế Man City kể. "Tôi nghĩ 'Anh đang làm cái gì vậy?'. Tôi nổi nóng và nói: 'Cảm ơn vì động lực, giờ thì chơi thôi'. Rồi tôi ghi hai bàn, chúng tôi thắng 4-1. Thế là tốt quá rồi. Cảm ơn anh ta".

Erling Haaland chia vui cùng HLV Stale Solbakken. Ảnh: VG

Na Uy toàn thắng 8 trận vòng loại World Cup 2026, ghi 37 và chỉ lọt lưới 5 bàn. "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có một buổi tối nào tuyệt hơn thế này. Mọi thứ gần như siêu thực", HLV Stale Solbakken nghẹn ngào trên sóng TV 2 sau trận.

Nhà cầm quân 57 tuổi xúc động khi nhớ lại những năm đầy thử thách. "Tôi mất mẹ năm nay, cha tôi xem trận đấu một mình", ông bày tỏ. "Còn tôi thì đứng đây với Kenta, người bạn thuở nhỏ cùng lớn lên từ sân cát. Bây giờ chúng tôi đứng ở San Siro. Đúng là câu chuyện điên rồ".

Đội trưởng Martin Odegaard - tiền vệ không thi đấu vì chấn thương - cũng nhấn mạnh hành trình đầy gian khó: "Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thất vọng. Để đứng lại cùng nhau hôm nay, với điểm số tuyệt đối, là điều quá lớn lao".

Hồng Duy (theo TV 2, VG)