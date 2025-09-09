Haaland nứt môi vì cửa khoang hành lý xe buýt

Na UyErling Haaland nói đùa rằng đồng đội Martin Odegaard khiến anh bị rách môi, trước trận Na Uy gặp Moldova ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Khi bước ra từ cửa sau xe buýt tại khách sạn ở Oslo, Haaland bất ngờ bị cửa khoang hành lý bật trúng mặt. Vết rách dưới môi khiến trung phong 25 tuổi chảy máu nhiều và phải khâu ba mũi.

Haaland bị cửa khoang hành lý bật trúng mặt và bị rách môi. Ảnh: VG

Nhân chứng kể lại cú va chạm phát ra tiếng động lớn, còn Haaland hét lên, chửi thề trong đau đớn trước khi được nhân viên an ninh và bác sĩ Ola Sand dìu vào khách sạn.

Ngay sau khi được điều trị, Haaland trấn an người hâm mộ bằng bức ảnh chụp vết thương trên Snapchat cùng chú thích: "Vừa bị cửa xe buýt chơi khăm, ba mũi khâu. Nhưng ổn cả thôi". Tiền đạo người Na Uy cũng pha trò về tai nạn, nói rằng vết cắt dưới môi "trông cũng ngầu" và đổ lỗi cho đồng đội Odegaard.

Khi một CĐV hỏi có phải vừa bị đấm không, Haaland đáp "Hahaha, đoán sai rồi". Khi một người khác trêu Odegaard là thủ phạm, tiền đạo Man City liền phản hồi "Chuẩn rồi".

Haaland đăng ảnh bị rách môi và đùa rằng Odegaard là 'thủ phạm'.

Trong buổi họp báo sau đó, đội trưởng Odegaard xác nhận đồng đội vẫn ổn. "Tôi không chứng kiến tận mắt nhưng nghe nói cậu ấy bị cửa va vào mặt. Âm thanh nghe chẳng dễ chịu chút nào, nhưng giờ thì ổn. Chỉ là một vết rách nhỏ thôi", tiền vệ của Arsenal cho biết.

HLV Stale Solbakken nói thêm rằng Haaland không gặp vấn đề nghiêm trọng và vẫn ra sân trong trận gặp Moldova ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu hôm nay.

Na Uy đang dẫn đầu bảng I với 12 điểm, hơn Israel và Italy ba điểm. Đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026, còn đội nhì bảng tiếp tục tranh vé ở giai đoạn hai.

Ngày 4/9, Haaland ghi bàn duy nhất giúp Na Uy thắng giao hữu Phần Lan trên sân nhà Ullevaal. Haaland hiện có 43 bàn qua 44 trận, phá kỷ lục ghi bàn tồn tại 87 năm và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Na Uy.

Hồng Duy tổng hợp