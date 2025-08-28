Haaland đổi tên trên áo

Tiền đạo Erling Haaland sẽ thi đấu cho đội tuyển Na Uy trong tháng 9 tới với cái tên mới trên lưng áo: Braut Haaland.

Liên đoàn Bóng đá Na Uy xác nhận tiền đạo 25 tuổi đã quyết định đưa họ mẹ (Braut) lên áo đấu, theo đúng truyền thống đặt tên của quê hương. Trước đây, anh chỉ dùng họ bố (Haaland) khi khoác áo các CLB như Salzburg, Dortmund, Man City đến đội tuyển.

Áo với tên mới của Haaland trên tuyển Na Uy. Ảnh: Unisportstore

Tại Na Uy, việc ghép cả họ cha lẫn mẹ là điều phổ biến. Haaland có cha là Alf-Inge Haaland, cựu cầu thủ khoác áo Man City giai đoạn 2000-2003. Mẹ anh, Gry Marita Braut, từng là nhà vô địch điền kinh 7 môn phối hợp trong thập niên 1990.

Thực tế, cái tên đầy đủ Erling Braut Haaland không xa lạ với người hâm mộ. Khi ghi 9 bàn ở U20 World Cup 2019, anh cũng được giới thiệu tên như vậy. Trên mạng xã hội, Haaland từ lâu đã dùng cả họ cha lẫn mẹ. HLV trưởng Na Uy Stale Solbakken thừa nhận ông chỉ vừa biết và coi đây là điều tự nhiên. "Đó là tên của cậu ấy, đâu có gì phức tạp", ông Solbakken nói.

Haaland sẽ ra mắt chiếc áo mới ở trận giao hữu với Phần Lan ngày 4/9, trước khi cùng Na Uy gặp Moldova tại vòng loại World Cup 2026 ngày 9/9.

Na Uy hiện dẫn đầu bảng I với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, tràn đầy cơ hội dự World Cup lần đầu kể từ năm 1998. Haaland cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới vòng loại với bốn bàn thắng, cùng Patrik Schick (CH Czech) và Andrej Kramaric (Croatia).

Ngoài sân cỏ, Haaland tiếp tục gây chú ý với lối sống xa hoa. Sau khi ký bản hợp đồng kỷ lục tại Ngoại hạng Anh, trị giá gần 1,35 triệu USD mỗi tuần, kéo dài hơn 9 năm, anh liên tục bổ sung siêu xe vào bộ sưu tập. Từ chiếc Ford Shelby F-150, Porsche 911 GT3, Ferrari 812 Superfast đến Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng, dàn xe của Haaland được mô tả "đủ để mở bảo tàng".

Ở Man City, tên "Haaland" vẫn sẽ xuất hiện trên áo số 9 quen thuộc, vì chưa có thông tin anh sẽ thay đổi ở CLB.

Hoàng An tổng hợp