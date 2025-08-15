Haaland chi gần 7 triệu USD cho đam mê siêu xe

Tiền đạo Man City, Erling Haaland chi khoảng 6,7 triệu USD trong một năm qua để mua hàng loạt siêu xe, mới nhất là chiếc Ford Shelby Super Snake F-150.

Hồi đầu tuần, Haaland lái chiếc Ford 4x4 rời sân Etihad. Xe sở hữu động cơ V8 5.0 lít siêu nạp, công suất 785 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, rất phù hợp với vóc dáng 1m95 của tiền đạo Na Uy. Theo TalkSport, chiếc xe màu xanh này nhiều khả năng là món quà anh mua dịp sinh nhật tuổi 25 ngày 21/7.

Haaland lái chiếc bán tải Shelby Super Snake F-150 rời sân tập Etihad. Ảnh: Eamonn & James Clarke

Tháng 1/2025, Haaland ký hợp đồng mới với Man City đến tháng 6/2034. Trung phong Na Uy sẽ nhận mức lương 610.000 USD mỗi tuần, chưa kể thưởng.

Bản giao kèo này giúp Haaland thỏa mãn những đam mê xa xỉ, trong đó nổi bật nhất là sưu tập siêu xe. Hồi tháng 2, Haaland được bắt gặp rời sân tập trong chiếc Porsche 911 GT3 màu cam trị giá khoảng 270.000 USD.

Ngay sau đó, anh hợp tác với tỷ phú sưu tập xe Ole Ertvaag để mua Bugatti Tourbillion hiếm có, giá khoảng 5,4 triệu USD. Chiếc siêu xe này chỉ được sản xuất 250 chiếc trên thế giới, được trang bị những tính năng tiên tiến như cửa cánh bướm, bảng điều khiển kỹ thuật số hiện đại và động cơ hybrid V16 1.800 mã lực, mang đến trải nghiệm như chiếc xe đến từ tương lai. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2 giây và đạt 200 km/h chỉ trong 5 giây.

Tháng 5, Haaland chi thêm 432.000 USD cho Ferrari 812 Superfast mui trần màu vàng. Bộ sưu tập của tiền đạo 25 tuổi còn có Aston Martin DBX 4x4 (khoảng 472.000 USD), Mercedes Maybach (337.000 USD) và Audi RS6 Avant Quattro (162.000 USD).

Ngoài ra, chủ công của Man City từng xuất hiện với Ferrari Monza SP2, Rolls-Royce Cullinan và Range Rover Sport, chứng tỏ niềm đam mê tốc độ và xe sang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngoài sân cỏ.

Haaland lái chiếc Aston Martin DBX 4x4 trị giá khoảng 472.000 USD. Ảnh: Eamonn & James Clarke

Ngoài đam mê siêu xe, Haaland còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực hàng không. Năm 2024, anh chi 2,6 triệu USD để sở hữu cổ phần trong hai chiếc máy bay riêng thông qua công ty York Promotions Ltd, chuyên quản lý quyền hình ảnh của anh.

Ngoài lĩnh vực hàng không, Haaland còn dự định mở rộng sang ngành nước giải khát với các sản phẩm nước uống thể thao, nước trái cây, nước tăng lực và đồ uống bổ sung protein.

Haaland nâng chức vô địch Champions League 2022-2023. Ảnh: AFP

Haaland gia nhập Man City từ Dortmund năm 2022, ghi 121 bàn qua 142 trận trên mọi đấu trường, đạt hiệu suất trung bình 0,85 bàn mỗi trận. Anh góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba mùa 2022-2023 và vô địch Ngoại hạng Anh 2023-2024. Haaland cũng giành các danh hiệu Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ trẻ hay nhất nước Anh mùa 2022-2023, Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022-2023, 2023-2024 và Vua phá lưới Champions League 2022-2023.

Ngày 16/8, Haaland cùng Man City làm khách của Wolves ở vòng một Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Hồng Duy tổng hợp