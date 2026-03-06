Hạ viện Mỹ từ chối siết quyền lực chiến tranh của ông Trump với Iran

Hạ viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền lực của ông Trump trong tiến hành chiến dịch tập kích Iran, sau khi Thượng viện chặn nỗ lực tương tự.

Nghị quyết lưỡng đảng, trong đó yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải xin phép quốc hội Mỹ trước khi tiếp tục chiến dịch tấn công Iran, bị chặn tại Hạ viện Mỹ hôm 5/3 sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 212 ủng hộ và 219 phản đối.

Thượng viện Mỹ hôm 4/3 cũng bỏ phiếu chặn đề xuất tương tự, cho thấy giới lập pháp nước này, đặc biệt là các nghị sĩ Cộng hòa, chưa muốn đối đầu với Nhà Trắng trong giai đoạn đầu xung đột.

Ngay cả trong trường hợp được thông qua, nghị quyết vẫn có thể bị ông Trump phủ quyết. Quốc hội Mỹ sẽ cần ít nhất 2/3 số phiếu ở cả hai viện để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống, điều rất khó thành hiện thực khi đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số trong cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu về chiến dịch tập kích Iran trước báo giới hôm 4/3. Ảnh: AP

Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần một tuần sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Chiến dịch đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao nước này thiệt mạng, thúc đẩy Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông.

6 quân nhân Mỹ đã tử trận trong đòn đáp trả của Iran, khiến giới lập pháp đứng trước sức ép can thiệp vào cuộc chiến chưa được quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Phe Dân chủ dự kiến thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu mới, cho rằng chính quyền ông Trump đã liên tục thay đổi lý do phát động chiến dịch, cũng như chưa chứng minh được rằng Iran là mối đe dọa cận kề đến mức phải có hành động quân sự ngay lập tức.

"Đảng Cộng hòa đã có cơ hội để làm điều sẽ được nhiều người ủng hộ: Nói không với cuộc chiến của ông Trump. Thay vào đó, họ lại nhiệt tình nói đồng ý và giờ cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến với Iran nhiều như Donald Trump", Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, phát biểu hôm 5/3.

Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng Cộng hòa đã đứng về phía ông Trump, lập luận rằng hạn chế quyền của Tổng thống Mỹ trong lúc hoạt động quân sự đang diễn ra sẽ khiến binh sĩ nước này gặp nguy hiểm.

"Tôi nghĩ thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh ngay lúc này là ý tưởng tồi tệ và nguy hiểm. Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho kẻ thù của chúng ta", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói.

Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ quốc hội có quyền tuyên chiến. Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh được thông qua năm 1973 nhằm ngăn tổng thống Mỹ điều động quân đội tham gia xung đột kéo dài khi chưa được quốc hội phê chuẩn. Đạo luật trên được viện dẫn trong nghị quyết bị Hạ viện Mỹ bác bỏ.

Phạm Giang (Theo AFP)