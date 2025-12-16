Hà Tình - một kiếp hồng nhan

Hà Tình, giai nhân Trung Quốc đóng "Tam quốc diễn nghĩa", chống chọi bệnh 10 năm trước khi qua đời, từng hẹn bạn "đợi mình khỏe sẽ trở lại sân khấu".

Nghệ sĩ qua đời ở Bắc Kinh hôm 13/12, ở tuổi 61. Theo Hongxing News, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não năm 2015, trải qua quá trình điều trị gian khổ. Tính cách kín đáo, Hà Tình không công khai tình trạng sức khỏe.

Diễn viên trải qua ca phẫu thuật u não, sau đó được phẫu thuật khối xương sọ (tạo hình sọ). Sau những cuộc đại phẫu, năng lực ngôn ngữ của nghệ sĩ bị hạn chế. Ngoài những bệnh này, cô còn từng mắc tai biến mạch máu não. Năm 2024, bệnh tình Hà Tình trở nặng, ung thư di căn toàn thân, sang năm 2015, tình trạng của cô nguy kịch.

Diễn viên Hà Tình. Ảnh: Mtime

Tài tử Trương Sơn, đóng Triệu Vân trong Tam Quốc diễn nghĩa, viết trên trang cá nhân hôm 14/12: "Trận tuyết đầu mùa của Bắc Kinh đưa Hà Tình về thiên quốc". Anh nhớ lại khi gặp nhau vài năm trước, Hà Tình nói: "Đợi em ổn hơn, chúng ta tụ tập nhé".

Ông Vương Minh Cường, nghệ sĩ chung đoàn kịch với Hà Tình, nói sau khi đồng nghiệp phẫu thuật, ông tới thăm cô, cả hai đều khóc nức nở. Tuy vậy, Hà Tình không phải mẫu phụ nữ yếu đuối, Vương Minh Cường nói suốt 10 năm, diễn viên kiên cường, lạc quan, tin có ngày bình phục, cô từng hẹn ông "em sẽ khỏi bệnh, trở lại sân khấu".

Hà Tình trong 'Tam Quốc diễn nghĩa' Hà Tình trong "Tam Quốc diễn nghĩa". Video: Bilibili

Ông Vương nói trên màn ảnh, Hà Tình là cô gái yếu đuối nhưng ngoài đời, cô tinh nghịch, hay đùa. "Hồi đó, gần cơ quan chúng tôi có một cây long não, Hà Tình toàn trèo cây thôi. Trong số các bạn học, Hà Tình không giống mẫu phụ nữ truyền thống, cô ấy có tính cách như một chàng trai", Vương Minh Cường nhớ lại.

Nghệ sĩ kịch Hình Dân Sơn, thân với Hà Tình từ nhỏ, cũng nhận xét ngoài đời Hà Tình "như con trai". Thuở thiếu niên, mỗi cuối tuần, Hà Tình thường đến nhà Hình Dân Sơn chơi, đám trẻ con chạy nhảy trên đồng cải, đi bẻ măng, bắt ếch. Hình Dân Sơn kể: "Hà Tình như một cậu bé, chơi trò đánh nhau lúc nào cũng xông lên đầu tiên, trèo cây thoăn thoắt còn nhanh hơn đám con trai chúng tôi".

Trong mắt người bạn, lớn lên, Hà Tình giữ tinh thần xông pha như hồi nhỏ. Lâm bệnh nặng, cô vẫn kiên cường, đi hết cuộc đời bằng thái độ lạc quan, không oán trách điều gì.

Vẻ đẹp của Hà Tình. Ảnh: The Paper

Tài tử Trương Sơn gọi Hà Tình là "đệ nhất mỹ nhân cổ điển", xuất chúng trên màn ảnh qua loạt vai giai nhân. Thời quay Tam Quốc diễn nghĩa, các diễn viên đều chỉ trang điểm nhẹ, đơn giản. "Vậy mà chỉ cần tô chút lông mày, uốn lọn tóc, cô ấy trở thành Tiểu Kiều thực thụ, một giai nhân cổ trang điển hình, tính cách ngoài nhu nội cương. Thật đáng tiếc", Trương Sơn nói.

Theo The Paper, sự tồn tại của Hà Tình trong làng phim Trung Quốc là "không tiền khoáng hậu", khi cô là diễn viên duy nhất đóng bốn tác phẩm chuyển thể tứ đại danh tác. 20 tuổi, Hà Tình ghi hình vai tiên nữ trong Tây du ký bản 1986; 24 tuổi, cô đóng Tần Khả Khanh trong Hồng lâu mộng; 29 tuổi, Hà Tình vào vai Tiểu Kiều trong Tam Quốc diễn nghĩa, 32 tuổi, cô đóng Lý Sư Sư trong Thủy Hử.

Hà Tình đóng Bao Tích Nhược Hà Tình đóng Bao Tích Nhược. Video: Bilibili

Nghệ sĩ còn lưu dấu ấn với vai Hoa Hựu Lâm trong Ngọn cỏ ven sông - phim chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao. Trong Anh hùng xạ điêu 2003, minh tinh chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp và diễn xuất ở vai Bao Tích Nhược. Nhân vật cuối cùng của Hà Tình là thái hậu trong Nữ y Minh phi truyện (2016).

Nghệ sĩ trải qua hôn nhân với tài tử Hứa Á Quân, sinh con trai năm 2001. Vợ chồng ly hôn năm 2003, người con sống với cha. Trên Mtime, Hà Tình từng nói dù gia đình tan vỡ, mối quan hệ giữa cô và Hứa Á Quân tốt đẹp, cô thường thăm con, thi thoảng cùng Hứa Á Quân đến trường họp phụ huynh cho con. Khi Hứa Á Quân đi bước nữa, cô làm bạn với vợ của chồng cũ.

Minh tinh thừa nhận: "Là diễn viên, chúng tôi nghiên cứu cách thể hiện tình yêu trên màn ảnh còn trong đời thực, chúng tôi lại lơ là tình yêu".

Ảnh trái: Hà Tình, Hứa Á Quân thời yêu nhau. Bên phải: Hứa Á Quân và con trai chụp hình tạp chí tháng 12/2025. Ảnh: Sina

Khi Hà Tình qua đời, nhiều khán giả chia sẻ lại các video về cô ở những buổi phỏng vấn. Trong một talkshow, ca sĩ Hoàng Ỷ San, bạn thân của Hà Tình, tiết lộ công ty quản lý ca sĩ từng đề nghị cô phẫu thuật thẩm mỹ, lúc đó Hà Tình ngăn cản: "Cậu đừng sửa mặt, Thượng đế ban cho cậu giọng hát, khi hát, cậu là người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Năm 2003, Hoàng Ỷ San gặp biến cố trong cả sự nghiệp và tình yêu, từng nghĩ quẩn. Hà Tình đến nhà Ỷ San ở một ngày, nói chuyện với bạn. Ỷ San nói: "Nếu không có Hà Tình, có lẽ tôi không còn trên đời".

Bạn bè thân thiết đều biết Hà Tình mắc bệnh, động viên cô giai đoạn khó khăn, ai cũng mang tâm lý bảo vệ diễn viên, thực hiện ý nguyện của cô là giữ kín đời tư. Vì thế suốt 10 năm, không ai công khai chuyện Hà Tình mắc bệnh, giữ những hình tượng giai nhân mà cô xây dựng trên màn ảnh.

Như Anh