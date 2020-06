HLV Hà Tĩnh: 'Cần thông cảm cho CĐV ở sự cố vỡ sân'

Hà TĩnhHLV Phạm Minh Đức hiểu được nguyên nhân khiến hàng nghìn CĐV tràn xuống sân trong trận đấu Hà Nội ở V-League 2020 hôm qua 12/6.

"Đây là trận đấu lịch sử của bóng đá Hà Tĩnh", ông nói tại buổi họp báo sau trận hoà 1-1 trên sân Hà Tĩnh. "Với một địa phương lần đầu tiên làm bóng đá, sẽ có những sự cố vỡ sân như thế này. Người hâm mộ luôn háo hức được chứng kiến những tuyển thủ quốc gia trong thành phần thi đấu của CLB Hà Nội. Cần thông cảm với đam mê của họ. Nhưng rất mong sau sự cố này, ban tổ chức, chính quyền địa phương sẽ có hướng khắc phục để những trận đấu sau được tốt hơn".

Ở trận đấu thuộc vòng 4, Ban tổ chức sân Hà Tĩnh thông báo chỉ bán ra 10.000 vé - khoảng một nửa so với sức chứa. Đây là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về khoảng cách trong đại dịch Covid-19. Nhưng thực tế sân không còn một chỗ trống. Sau khoảng 20 phút, khán đài B quá tải nên hàng nghìn người tràn xuống đường biên để đứng, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Sau 20 phút, trận đấu mới có thể tiếp diễn.

HLV trưởng CLB Hà Tĩnh, Phạm Minh Đức chỉ đạo các cầu thủ ở trận đấu với Hà Nội chiều 12/6. Ảnh: Đức Hùng

Hà Tĩnh là tân binh của V-League 2020, thua hai và thắng một sau ba vòng đầu tiên. Trước trận, giới chuyên môn hầu như cho rằng Hà Nội sẽ dễ dàng chiến thắng với khoảng cách từ hai đến bốn bàn. Thực tế, đội khách đã áp đặt thế trận và thể hiện rõ ý đồ "nuốt chửng" Hà Tĩnh. Nhưng, các cầu thủ chủ nhà đã phản kháng kịch liệt, chơi ngang ngửa với đội khách vốn có sự hiện diện của những ngôi sao như Quang Hải, Hùng Dũng.

HLV Nguyễn Minh Đức tiếp tục cho các học trò chơi phòng ngự phản công trận này, với chủ trương khóa chặt Quang Hải, không cho Quả Bóng Vàng 2018 đột phá hoặc sút xa. Ngôi sao của CLB Hà Nội vì thế thi đấu mờ nhạt, không để lại dấu ấn.

"Một năm trước Hà Tĩnh thua Hà Nội ở Cup Quốc gia. Kết quả hòa 1-1 lần này khiến tôi cảm thấy rất vui, và thấy mình thành công khi đưa ra đấu pháp hợp lý", ông Đức nói. "Tôi cũng phải cảm ơn các học trò đã thi đấu lăn xả, với tinh thần luôn tuyệt vời, giống những chiến binh dù yếu hơn Hà Nội về chuyên môn".

Hà Tĩnh (áo đỏ) hài lòng khi phong tỏa được Quang Hải. Ảnh: Đức Hùng.

Bên phía Hà Nội, HLV phó Nguyễn Công Tuấn cho rằng việc khán giả tràn vào sân ảnh hưởng đến sự tập trung và tinh thần thi đấu của các cầu thủ khách. Ông nói: "Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành ba điểm, và trên thực tế đã dồn ép. Nhưng quãng nghỉ ở giữa hiệp một, do sự cố vỡ sân, khiến nhiều tính toán chiến thuật bị thay đổi. Dẫn trước rồi bị gỡ hòa, tôi chỉ tiếc nuối chứ không thất vọng. Chúc mừng hai đội có trận đấu hay".

Dẫu vậy, ông vẫn cho rằng đây là một tín hiệu mừng bởi khán giả là nguồn sống, là động lực để cho những người làm bóng đá phấn đấu: "Việc cầu thủ Hà Nội được các CĐV đội khác yêu quý là một vinh dự, chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng lối chơi đẹp hơn nữa nhằm thu hút khán giả của mọi miền, và cả ở nước ngoài".

Hàng nghìn khán giả Hà Tĩnh tràn xuống sân khiến trận đấu gián đoạn 20 phút. Ảnh: Đức Hùng

Đánh giá về CLB Hà Tĩnh, ông Tuấn tỏ ra đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Tuấn Hải - người ghi bàn gỡ hoà cho chủ nhà ở phút 87. HLV phó Hà Nội cho hay: "Tôi theo dõi Tuấn Hải từ khi cậu ấy còn chơi cho đội trẻ Hà Nội, Tuấn Hải khi ấy luôn có những pha băng cắt ghi bàn ấn tượng như trận này. Đó là một pha tỏa sáng đúng lúc, chúc Hải có những thăng tiến hơn trong sự nghiệp".

Với bảy điểm sau bốn vòng, Hà Nội vươn lên thứ tư và kém một điểm so với nhóm ba đội đầu bảng gồm Sài Gòn, Viettel và SLNA. Còn Hà Tĩnh đạt bốn điểm, đứng thứ chín.

Hà Tĩnh 1-1 Hà Nội

Đức Hùng