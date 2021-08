Hà Tĩnh chuyển hơn 24 ha rừng làm dự án nhiệt điện

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chuyển mục đích sử dụng 24,42 ha rừng trồng ở thị xã Kỳ Anh để làm dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II.

Ngày 17/8, đại diện HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 2, khóa XVIII. "Từ đề xuất của cơ quan chuyên môn, HĐND tỉnh đã cử các đoàn đi khảo sát thực tế dự án và hiện trạng diện tích đất cần chuyển đổi, làm rất bài bản", vị lãnh đạo nói.

Hồi tháng 7, vấn đề trên được UBND tỉnh Hà Tĩnh trình HĐND tỉnh xem xét.

24,42 ha rừng trồng một số loại cây như keo, bạch đàn... thuộc khoảnh 9, tiểu khu 353 xã Kỳ Lợi; khoảnh 1, tiểu khu 359 phường Kỳ Thịnh; khoảnh 1,2, tiểu khu 358D phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh). Trong số này có 9,95 ha quy hoạch rừng phòng hộ, 9,31 ha rừng sản xuất và 5,16 ha ngoài quy hoạch do cộng đồng thôn và hộ dân quản lý.

Số diện tích đất rừng chuyển đổi sẽ dùng thực hiện một số hạng mục của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II, như tuyến ống xỉ, bãi xỉ, đường xả ống làm mát, trạm bơm...

Khu vực làm dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2. Ảnh: Đức Hùng

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, sử dụng than nhập khẩu. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần nhiệt điện Vũng Áng 2 (VAPCO), với tỷ lệ cổ đông góp vốn ban đầu gồm Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 25%, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) 23%, Công ty One Energy (Hong Kong) 30%. Số cổ phần còn lại (22%) do các cổ đông khác nắm giữ.

Giai đoạn 2011-2018 diễn ra việc chuyển nhượng, mua bán lại cổ phần tại VAPCO và hiện Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) sở hữu 40% vốn tại VAPCO, một tập đoàn lớn của Nhật Bản giữ 60% vốn còn lại.

Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 149 ha, thuộc xã Kỳ Lợi, phường Kỳ Trinh và Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh). Nhà máy có tổng 9 hạng mục xây dựng chính, bao gồm; khu vực nhà máy chính, đường vào nhà máy, bãi thi công ban đầu, hệ thống nước làm mát và trạm bơm nước cầu cảng, bãi thi công bổ sung, đường xả làm mát kéo dài của VA1, khu nhà ở cán bộ và công nhân, bãi đổ đất hữu cơ, khu vực bãi chứa xỉ và đường ống chuyển xỉ. Hiện, việc giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường đang được chính quyền địa phương và chủ đầu tư triển khai. Dự kiến dự án khởi công vào tháng 9.

Hiện dự án này đã có hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), hợp đồng mua bán điện, bảo lãnh Chính phủ, báo cáo tác động môi trường...

Dự kiến khi nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II vận hành sẽ cung cấp hơn 8,5 GWh một năm, giải quyết việc làm cho 5.000 lao động địa phương và góp ngân sách 300 tỷ đồng mỗi năm.

Đức Hùng