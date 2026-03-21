Hà Tĩnh bàn giao gần 30 kg vàng cho doanh nghiệp trúng quyền mua

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao gần 30 kg vàng được xác lập quyền sở hữu toàn dân cho doanh nghiệp ở Nghệ An sau khi nhận đủ số tiền mua hơn 142 tỷ đồng.

Ngày 21/3, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc bàn giao gần 30 kg vàng tinh khiết cho một công ty có trụ sở ở phường Thành Vinh (Nghệ An) được hoàn thành ba hôm trước, sau khi đơn vị này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Đại diện doanh nghiệp cho hay sẽ tiến hành phân kim số vàng trên để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác ra các sản phẩm trang sức.

Sáng 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30 kg vàng thuộc sở hữu toàn dân với sự tham gia của 6 doanh nghiệp, yêu cầu đặt cọc hơn 28 tỷ đồng (20% giá trị tài sản) và không hoàn lại nếu hủy giao dịch. Kết quả, công ty kinh doanh vàng bạc ở phường Thành Vinh (Nghệ An) trúng quyền mua.

Khách hàng bỏ phiếu tham gia bốc thăm mua vàng, sáng 12/3. Ảnh: Hùng Lê

Doanh nghiệp mua số vàng trên được thành lập đầu năm 2022, hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán vàng bạc, kim loại quý, đồng thời đăng ký sản xuất, gia công kim loại, chế tác đồ kim hoàn và một số ngành bán buôn, bán lẻ liên quan.

Theo quy định, tài sản "được xác lập quyền sở hữu toàn dân" là những tài sản bị tịch thu, vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu sau khi cơ quan chức năng xử lý theo trình tự pháp luật. Các tài sản này do Nhà nước đại diện quản lý và có thể được bán đấu giá hoặc niêm yết giá để thu tiền nộp ngân sách.

Tại Hà Tĩnh, số vàng nêu trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu vàng, do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, tịch thu trong năm 2024.

Vàng tinh khiết (Au) là vàng có hàm lượng gần như nguyên chất, tương đương vàng 24K, song không nhất thiết là vàng miếng thương hiệu lưu hành trên thị trường. Với quy đổi một lượng tương đương 37,5 gram, gần 30 kg vàng tương đương khoảng 800 lượng. Theo giá vàng miếng trong nước hiện khoảng 173-176 triệu đồng mỗi lượng, số vàng này có giá thị trường khoảng 138-141 tỷ đồng.

Đức Hùng