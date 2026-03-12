30 kg vàng ở Hà Tĩnh được mua với giá hơn 142 tỷ đồng

Hà TĩnhMột doanh nghiệp ở Nghệ An trúng bốc thăm mua 30 kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân với giá hơn 142 tỷ đồng.

Sáng 12/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản gần 30 kg vàng được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với sự tham gia của 6 doanh nghiệp.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng (20% giá trị tài sản được bán). Đơn vị trúng bốc thăm nhưng nếu sau đó hủy tham gia, sẽ không được nhận lại tiền cọc.

Kết quả, một công ty có trụ sở ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã trúng bốc thăm, được quyền mua tài sản nêu trên. Đại diện doanh nghiệp này đã ký hợp đồng mua 30 kg vàng này, trị giá hơn 142 tỷ đồng.

Khách hàng bỏ phiếu tham gia bốc thăm mua vàng, sáng 12/3. Ảnh: Hùng Lê

Lãnh đạo doanh nghiệp mua lô vàng cho biết vàng vừa mua có hàm lượng thấp nhất 99,9-99,95%, đơn vị phải phân kim lại để đạt 99,99% và sau đó mới chế tác.

Doanh nghiệp cam kết hoàn tất thủ tục thanh toán tiền để nhận số vàng này trong vòng 5-10 ngày theo quy định.

Cách đây một tuần, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết (Au) nặng 29.935,6 gram, được xác lập quyền sở hữu toàn dân với giá hơn 142 tỷ đồng.

Tang vật của một vụ án buôn lậu vàng được Công an Hà Tĩnh tịch thu hồi tháng 5/2024. Video: Hùng Lê

Theo quy định, tài sản "được xác lập quyền sở hữu toàn dân" là những tài sản bị tịch thu, vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu sau khi cơ quan chức năng xử lý theo trình tự pháp luật. Các tài sản này do Nhà nước đại diện quản lý và có thể được bán đấu giá hoặc niêm yết giá để thu tiền nộp ngân sách.

Tại Hà Tĩnh, số vàng nêu trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu vàng, do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, tịch thu trong thời gian qua.

Vàng tinh khiết (Au) là vàng có hàm lượng gần như nguyên chất, tương đương vàng 24K, song không nhất thiết là vàng miếng thương hiệu lưu hành trên thị trường. Với quy đổi một lượng tương đương 37,5 gram, gần 30 kg vàng tương đương khoảng 800 lượng. Theo giá vàng miếng trong nước hiện khoảng 183 - 186 triệu đồng mỗi lượng, số vàng này có giá thị trường khoảng 147-150 tỷ đồng.

Đức Hùng