'Hạ tầng viễn thông Việt Nam tương đương nước phát triển'

Hạ tầng viễn thông Việt Nam được đánh giá đạt trình độ tiên tiến, tương đương nhiều nước phát triển, theo đại diện Cục Viễn thông.

Tại hội thảo về chuyển đổi số ngày 25/11, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, khẳng định hạ tầng viễn thông Việt Nam có công nghệ tiên tiến, đồng hành cùng thế giới trong công nghệ 5G. Ông dẫn chứng hạ tầng xếp hạng thứ 67/193 nước, tăng 7 bậc so với năm 2022. Tốc độ Internet băng rộng di động đạt 160 Mbps, đứng thứ 13 trên 104 quốc gia. Tốc độ Internet cố định đạt 264 Mbps, đứng thứ 11 trên 154 nước được khảo sát.

Phó cục trưởng cho biết 85% hộ gia đình Việt Nam có Internet cáp quang. Cáp quang hiện cũng đã tới toàn bộ thôn, bản trên cả nước, điều mà "không phải quốc gia nào cũng làm được do chi phí rất lớn".

Sóng di động phủ rộng cả nước, trong khi hạ tầng dữ liệu mở rộng nhanh, với 45 trung tâm dữ liệu. Việt Nam có 7 tuyến cáp quang biển, giúp dự phòng, đảm bảo kết nối quốc tế ổn định. Hạ tầng điện toán đám mây được đánh giá "rất sẵn sàng", tạo nền tảng cho doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đầu tư.

Về mặt giá cả, theo ông, dịch vụ truy cập Internet "rất phổ biến, rất bình dân", tạo điều kiện để tất cả người dân có cơ hội tiếp xúc. Những thành tựu trên là nhờ Việt Nam có chính sách mở cửa thị trường, thúc đẩy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Tuy hạ tầng của Việt Nam đã sẵn sàng để triển khai kinh tế số, lãnh đạo Cục Viễn thông nhận định vẫn cần tiếp tục phát triển và cần được quan tâm nhiều hơn. Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng, ông mong muốn kết nối số cần được đảm bảo, bằng băng thông rộng và công nghệ xanh. Tính phổ cập về hạ tầng số của Việt Nam "đã tốt rồi nhưng phải tốt hơn nữa".

Bên cạnh đó, nhà mạng cần phải thấy được cơ hội phát triển dịch vụ số mới trên nền hạ tầng viễn thông đã đầu tư. Ông đề xuất nhà mạng mở API để các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển ứng dụng, từ đó ngày càng có nhiều hơn các dịch vụ trên môi trường mạng.

Khuyến nghị cho Việt Nam

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, cho rằng để phát triển kinh tế số, Việt Nam cần đồng thời tập trung vào ba lĩnh vực: nâng cấp hạ tầng mạng cũ, mở rộng mạng cáp quang và triển khai 5G. Ba yếu tố này có quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo nên hệ sinh thái số mạnh. "Một chiến lược đa hướng, với thứ tự ưu tiên rõ ràng, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam đạt được các mục tiêu kinh tế số vào năm 2030", bà nói.

Trong ba lĩnh vực trên, bà Rita cho rằng "5G là yếu tố then chốt của nền kinh tế số Việt Nam", là nền tảng kết nối mọi thứ từ thiết bị đeo hằng ngày đến máy móc công nghiệp, từ drone giao hàng đến robot hậu cần, giúp gia tăng năng suất, nâng cao tri thức và tối ưu chi phí.

Tại nhiều quốc gia, 5G tạo ra thay đổi rõ rệt. Bà dẫn ví dụ Ấn Độ, nơi sóng 5G phủ 90% chỉ sau 21 tháng triển khai. Với 394 triệu thuê bao 5G và lượng tiêu thụ dữ liệu cao nhất thế giới, 5G được dự báo mang lại lợi ích kinh tế khoảng 455 tỷ USD cho Ấn Độ năm 2040.

Malaysia hiện cũng phủ sóng 5G 80%, vượt tiến độ một năm. Công nghệ này dự kiến giúp Malaysia tăng 30-36 tỷ USD GDP vào năm 2030, khi phủ sóng toàn quốc. Theo đại diện Ericsson, những bài học này cho thấy các quốc gia đi trước trong triển khai 5G sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn về năng suất và đổi mới.

