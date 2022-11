Theo báo cáo của Sở Xây dựng Khánh Hòa, trong quý III, thị trường bất động sản tại địa phương có nhiều chuyển biến với tổng giá trị giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai lập nhiều quy hoạch lớn nên các nhà đầu tư bất động sản nhộn nhịp đổ bộ đến xin dự án. Bên cạnh đó, việc ngành du lịch đón khách quốc tế trở lại được xem là lực đẩy cho thị trường bất động sản trong năm nay.

Ngoài ra, dữ liệu website Batdongsan cho thấy quý I/2022, nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn tỉnh tăng 25% so với cùng kỳ và tăng 37% so với thời kỳ trước Covid-19 (quý I/2019). Trong đó, đất nền có nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong khi lượng tin rao bán chỉ tăng 51% trong tháng 3/2022. Lực cầu vượt trội so với nguồn cung, kéo theo giá rao bán đất nền tăng 26% trong quý I/2022 so với trung bình cả năm 2021.

Trong khi đó, mức độ quan tâm và lượng tin rao bán chung cư lần lượt là 41% và 40%, cho thấy tiềm năng của loại hình này trên thị trường bất động sản Khánh Hòa trong thời gian tới.