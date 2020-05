Hà Phương và chồng tỷ phú tặng 500.000 khẩu trang

Ca sĩ Hà Phương cùng chồng - tỷ phú Chính Chu - tặng 500.000 khẩu trang cho người ở New York.

Số vật tư y tế được gửi đến các bệnh viện, trường học, văn phòng cảnh sát, trụ sở phòng cháy - chữa cháy, viện dưỡng lão ở New York. Ca sĩ cho biết một số thùng khẩu trang được gửi đến các bác sĩ ở vài thành phố khác tại Mỹ. Một tháng qua, hai con gái của Hà Phương - Diana và Angelina - cũng phụ bố mẹ đóng gói các thùng quà.

Ca sĩ Hà Phương kiểm kê các thùng khẩu trang y tế trước khi trao tặng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hà Phương kể chị cùng nhiều tình nguyện viên đặt các thùng quà trước cửa nhà, gọi cư dân ra lấy. Khi đi làm thiện nguyện, chị mặc áo dài tay, đeo nón chống giọt bắn để bảo vệ bản thân. Ca sĩ cho biết do có hai anh họ làm bác sĩ, chị hiểu sự thiếu thốn về vật tư y tế tại New York - tâm dịch của Mỹ, nơi gia đình chị đang sống.

Vài tháng qua, vợ chồng chị và con gái cách ly ở nhà. Thời gian rảnh, hai con chị học làm bánh kem, pizza, cùng bố mẹ xem phim, tập thể dục. "Thời dịch cũng có mặt tích cực khi tôi dành được nhiều thời gian cho chồng con, tình cảm gia đình gắn kết hơn", chị nói.

Tính đến ngày 13/5, Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 83.000 ca tử vong. New York đang là vùng dịch lớn nhất Mỹ với gần 22.000 ca tử vong. Hầu hết các bang Mỹ đang mở cửa lại theo từng giai đoạn, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây nhiễm nCoV sẽ gia tăng. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME), Đại học Washington, dự báo 147.000 người có thể chết do nCov ở Mỹ vào tháng 8, tăng hơn 10.000 so với ước tính trước đó.

Hà Phương sinh năm 1972, là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình, em gái của Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết. Năm 2000, chị sang Mỹ định cư rồi kết hôn với tỷ phú gốc Việt tại Mỹ. Chồng cô là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ ở lĩnh vực tài chính, công nghệ. Năm 2017, chị phát hành sách Finding Julia, kể về hành trình tìm kiếm danh vọng của cô gái mang hai dòng máu Việt - Mỹ.

Ca sĩ Hà Phương ra MV nhạc Hoa tặng chồng tỷ phú "Memories of love" - ca khúc Hà Phương hát tặng chồng năm 2019. Video: Youtube.

Tam Kỳ