Hà Nội xóa bãi trông xe dưới gầm cầu cạn trước 30/10

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10, sau vụ cháy dưới chân cầu Vĩnh Tuy khiến 500 xe máy bị thiêu rụi.

Ngày 4/9, Sở Xây dựng giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp các đơn vị kiểm tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phải được xử lý kịp thời, các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tồn tại và phải báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

Ban duy tu đồng thời phải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, trong đó có việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, đề xuất giải pháp di dời ngay các bãi xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Ngoài ra, đơn vị phải kiểm tra các tuyến đường, phố có thể tạm thời khai thác một phần lòng đường để trông giữ phương tiện, tham mưu UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9, đảm bảo tuân thủ quy định.

Hàng trăm xe máy bị cháy gây ảnh hưởng kết cầu gầm cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Võ Hải

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu, đồng thời ưu tiên đầu tư xây dựng bãi trông giữ đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại đô thị.

Chiều 30/8, hỏa hoạn xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, số 335 Nguyễn Khoái, thiêu rụi khoảng 500 xe máy trên diện tích 300 m2. Lửa làm bong vỡ lớp bêtông bảo vệ đáy dầm nhịp N1, để lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc; nhịp N2 cũng bị bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang, song chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc. Hai nhịp chưa ghi nhận hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Trụ T2 bị bong tróc lớp bêtông bảo vệ, lộ cốt thép ở một số vị trí. Tủ chiếu sáng T2A chập cháy, làm mất điện 54 trụ đèn trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên vào trung tâm.

Để đảm bảo an toàn cho công trình sau sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội chỉ cho phép xe tải trọng dưới 18 tấn lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy.

Anh Duy