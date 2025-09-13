Hà Nội vào top thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất châu Á

Hà Nội góp mặt trong danh sách 10 thành phố châu Á có đồ ăn đường phố ngon nhất do tạp chí Time Out bình chọn.

Châu Á được đánh giá là nơi có đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới, với những hàng quán ghế nhựa ven đường, những chiếc chảo bốc lửa và mùi thơm bay khắp phố phường. "Một chuyến đi đến các thiên đường ẩm thực này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ bị đói", tạp chí Time Out (Anh) viết.

Giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và ngon miệng là những tiêu chí mà phóng viên và các chuyên gia ẩm thực của tạp chí chọn cho danh sách thành phố có đồ ăn đường phố nổi bật ở châu Á.

Người dân và du khách ăn bún chả tại ngõ Hàng Quạt. Ảnh: Xuân Phương

Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai, được cho là nơi có kho tàng ẩm thực với những món ngon ẩn mình trong các hẻm sâu, trên những căn phòng nhỏ phải đi qua cầu thang chật chội hay góc phố đông đúc.

"Hãy xếp hàng trước Bánh Mì 25 ở phố cổ để thưởng thức bánh mì thịt lợn nướng, tìm một bát phở chuẩn Bắc bốc khói nghi ngút khi đi sâu vào hành lang tối, lên cầu thang xoắn ốc ở gánh phở của cô Minh phố Hàng Trống hay chiếm một chiếc ghế tại bánh cuốn Bà Lộc để thưởng thức món ăn từ bột gạo có nhân thịt lợn băm, mộc nhĩ, nấm hương", Time Out miêu tả.

Tạp chí này đưa ra lời khuyên nếu chỉ có thời gian thưởng thức duy nhất một món, đừng bỏ qua bún chả, món ăn được coi là biểu tượng của ẩm thực Hà Nội. Một bát nước chấm chua ngọt, thịt lợn nướng dạng viên và miếng, ăn kèm bún tươi và rau sống là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Hàng bún chả trong ngõ nhỏ ở 74 Hàng Quạt, phường Hoàn Kiếm, được các chuyên gia gợi ý thực khách nên thử.

Các thành phố khác trong danh sách còn có Penang (Malaysia), Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Chiang Mai (Thái Lan), Đài Nam (Đài Loan), Osaka (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Pnom Penh (Campuchia) và Thành Đô (Trung Quốc).

Ẩm thực của Penang, thành phố đứng đầu, được miêu tả là sự hòa quyện văn hóa của người Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi người dân tại đây sẽ gợi ý những món ăn khác nhau khiến du khách trải nghiệm vài lần vẫn chưa thưởng thức hết. Danh sách các món được gợi ý có char kuey teow (mì xào), assam laksa (laksa chua), roti canai (bánh mì dẹt Ấn Độ), hokkien mee (súp mì tôm).

Tâm Anh (theo Time Out)