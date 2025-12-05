Hà Nội vận hành hơn 1.800 camera AI từ 10/12

Hơn 1.800 camera AI và đèn tín hiệu trí tuệ nhân tạo ở Hà Nội sẽ vận hành từ 10/12, hỗ trợ xử lý vi phạm và điều khiển giao thông tự động.

Ngày 5/12, tại hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, cho biết thành phố đã nâng cấp Trung tâm điều khiển giao thông và dự kiến từ ngày 10/12 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Theo đại tá Nghĩa, hệ thống không chỉ phục vụ xử lý vi phạm qua hình ảnh mà còn tự động phát hiện vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; cảnh báo ùn tắc; nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy lưu lượng. Việc này giúp giảm lực lượng phải điều tiết trực tiếp và tăng độ chính xác, minh bạch trong quản lý.

Công an thành phố cho biết toàn bộ quy trình xử phạt qua camera sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, qua đó giảm 7 thủ tục so với quy trình thủ công.

Công nhân lắp đặt camera AI tại Hà Nội tháng 11/2025. Ảnh: Việt An

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nhận định mô hình xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử nếu triển khai đúng hướng sẽ tạo bước ngoặt trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số và lực lượng Công an số.

Theo đề án quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, 1.873 camera AI đã được lắp đặt. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lắp hơn 40.000 camera, trong đó hơn 16.000 phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Hệ thống camera AI được huấn luyện nhận diện 20 hành vi vi phạm phổ biến, có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 đến 700 m.

Việt An