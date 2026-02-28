Hà Nội triển khai nhiều dự án chống ngập khẩn cấp

Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở nhằm tăng khả năng trữ, thoát và dẫn nước cho lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ về trạm bơm.

Công trình gồm xây kè bêtông dự ứng lực hai bờ tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu dài 5,3 km, nạo vét 3,6 m lòng sông, xây cống kết nối sông Tô Lịch với hồ Linh Đàm. Dự án thực hiện trong phạm vi hiện trạng, không giải phóng mặt bằng.

Hạng mục chính phục vụ thoát nước dự kiến hoàn thành trước 30/4; các hạng mục còn lại chậm nhất 30/6 để kịp chống ngập mùa mưa 2026.

Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án khẩn cấp nhằm khắc phục úng ngập trên địa bàn, theo Kế hoạch 325 ngày 3/12/2025 của UBND TP Hà Nội.