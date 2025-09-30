Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt

Mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm sâu trong nước, giao thông tê liệt; hàng nghìn người bì bõm nhích từng bước về nhà, cảnh hỗn loạn kéo dài tới khuya.

Chiều 30/9, khi công sở đồng loạt tan ca, học sinh tan trường, mưa dồn dập biến nhiều tuyến phố thành dòng sông. Các nút giao lớn ở phía Tây như Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết ken đặc phương tiện, ôtô và xe máy chỉ nhích từng chục centimet. Những điểm ngập từ sáng như bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình, phố Láng Hạ, Trần Bình, Nguyễn Xiển, khu đô thị An Khánh... vẫn chìm trong biển nước.

Xe máy chở con nhỏ bị sóng ôtô đánh ngã Nhiều người dân bị sóng ôtô đánh ngã. Video: Huy Mạnh

Một số điểm tạm thoát nước nhưng nhiều tuyến huyết mạch như Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ đoạn quảng trường Mỹ Đình, Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Vương Thừa Vũ vẫn còn ngập sâu. Lo ngại cảnh ùn tắc kéo dài, không ít người rời cơ quan sớm để tìm đường về nhà.

Hành trình nhọc nhằn

Trên trục Tây Sơn - Thái Hà - Láng Hạ, mưa đã ngớt nhưng mặt đường vẫn là dòng chảy xiết. Học sinh đứng nép dưới mái hiên, phụ huynh bì bõm lội nước tới đón con. Ông Nguyễn Vân Nga, 70 tuổi, cõng cháu từ trường Tiểu học Đại Từ về nhà qua đoạn Nguyễn Cảnh Dị. Chỉ nửa cây số song ông phải dò từng bước vì nước ngang gối, xe máy chết máy nằm ngổn ngang.

Ông Nga cõng cháu vượt lụt về nhà. Ảnh: Huy Mạnh

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều người trưởng thành cũng lâm vào cảnh khốn đốn. Chị Ngọc Linh, nhân viên văn phòng trên phố Khâm Thiên, kể rằng quãng đường 6 km về nhà trở thành cực hình. "Ô Chợ Dừa ngập sâu, Liễu Giai - Đào Tấn nước gần một mét, xe bán tải nằm chỏng chơ giữa dòng. Tôi phải leo vỉa hè, vòng qua ngõ nhỏ. Vừa đi vừa giật mình vì sấm sét, mưa táp vào mặt, không dám buông tay ga sợ chết máy", chị nói.

Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Hoàng, Trường Chinh... đều ngập nặng. Ôtô chết máy phải nhờ cẩu cứu hộ, xe máy lao sang làn ngược chiều để tránh vùng nước sâu. Ở Phạm Hùng - Mễ Trì, vành đai 3 gần như tê liệt. Ôtô nối dài bất động, nhiều người phải dắt bộ trên dải phân cách để thoát ra ngoài.

Phương tiện trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Hoàng Giang

Không chỉ người dân Hà Nội, khách ngoại tỉnh cũng "mắc kẹt". Chị Hoàng Thị Ngân, 43 tuổi, từ Tuyên Quang xuống Hà Nội từ sáng sớm, chậm gần hai tiếng so với dự kiến vì đường tắc. Tới bến xe Mỹ Đình, chị lại ngồi chờ thêm nhiều giờ vẫn chưa bắt được xe về Hà Đông. "Xuống Hà Nội nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh ngập tắc khắp nơi như hôm nay", chị thở dài.

Ở Liễu Giai - Phan Kế Bính, nhiều ôtô ngập nước, có chiếc nổi lềnh bềnh giữa làn. Công viên Thủ Lệ, trung tâm thương mại Lotte chìm trong biển nước. Người dân xách đồ ăn bì bõm qua dòng nước chảy xiết, trong khi ở Giảng Võ, biển báo giao thông chỉ còn nhô phần đỉnh.

Người dân xếp hàng chờ mua vé metro ở ga Thượng Đình. Ảnh: Hoàng Giang

Phố phường thành bãi sửa xe

Trong khi đường bộ tắc nghẽn, tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông trở thành lựa chọn cho nhiều người. Tại ga Thượng Đình, hàng dài người xếp hàng mua vé. Dưới đường Nguyễn Trãi, ôtô xe máy chen chúc, nhiều người chạy lên vỉa hè, giao thông thêm hỗn loạn. Khi trời sụp tối, Phạm Hùng và Cầu Diễn vẫn ngập, người dân dò dẫm về nhà trong bóng đêm.

Ở khu Chính Kinh, nước ngang gối. Một số hộ buộc phải ra ngoài mua thực phẩm sau nhiều giờ mắc kẹt, nhiều ôtô bị bỏ lại giữa đường. Trước cửa nhà, người dân chặn bao tải, gỗ để ngăn nước và rác tràn vào.

Các tiệm sửa xe trở thành điểm nóng. Ở khu đô thị Đại Kim, hàng dài xe máy chết máy xếp hàng chờ sửa. Anh Mạnh, 31 tuổi, cho biết xe của anh cùng hơn 20 người khác đồng loạt hỏng khi đi qua Nguyễn Cảnh Dị. "Ngồi chờ trong bộ quần áo ướt sũng, chỉ mong kịp về nhà trước nửa đêm", anh nói.

Người dân đi bộ 6 km về nhà Hành trình đi bộ về nhà của chị Hằng. Video: Thu Hằng

Không ít người đành cuốc bộ về nhà. Chị Thu Hằng, ở Vĩnh Tuy, rời cơ quan tại Thái Hà, chờ xe buýt không được. Chị đi bộ hơn 6 km qua Tây Sơn, Trường Chinh, Giải Phóng, xe chết máy nằm la liệt. Tới Minh Khai, tưởng đã thông, chị lại gặp tắc cứng ở cầu Vĩnh Tuy. Sau hơn hai tiếng, chị mới về tới nhà, người run vì lạnh. "Chưa bao giờ tôi thấy hỗn loạn như hôm nay kể từ trận lụt 2008", chị nói.

Ngã tư Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, nhiều người phải tát nước khỏi cốp, ôtô thuê người đẩy với giá 30.000 đồng. Tại Láng Hạ - Thái Hà, xe máy chết máy chỉ còn phần tay cầm nhô lên, ôtô bỏ lại ngổn ngang. Ở Cầu Cống Mọc, các phương tiện dồn ứ, nhiều người đi chung một chiều trên cả hai làn, khiến giao thông rối loạn.

Người dân dắt xe máy tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ, giữa hàng loạt ôtô ngập nước bỏ lại trên đường. Ảnh: Hoàng Giang

Theo UBND Hà Nội, từ 19h ngày 29 đến 13h ngày 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, nhiều nơi vượt 300 mm như Quốc Oai 308,8 mm, Kim Anh 307 mm, Phúc Thọ 268,8 mm, Láng 261 mm, Hà Đông 259 mm. Mực nước sông lớn như Đà, Hồng, Đuống thấp hơn báo động I, song sông Tích tại Kim Quan và sông Bùi tại Yên Duyệt vượt báo động II, nhiều hồ chứa như Suối Hai, Tân Xã, Quan Sơn, Xuân Khanh... vượt ngưỡng tràn. Công ty Thoát nước đóng đập Thanh Liệt và vận hành 124 trạm bơm với 456 máy để hạ mực nước.

Lực lượng chức năng túc trực tại điểm ngập, đặt biển cảnh báo, phân luồng, khắc phục sự cố điện, viễn thông. Ở khu dân cư thấp trũng, tổ dân phố trực canh hố ga, nhắc người dân hạn chế ra ngoài. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng chống thiên tai, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Xe máy chìm trong nước, nhiều người phải tát nước khỏi cốp xe để dắt về nơi sửa. Ảnh: Tùng Đinh

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học ngày 1/10, giáo viên linh hoạt dạy trực tuyến. Nhiều trường bố trí cho học sinh ăn nghỉ qua đêm tại trường, cử giáo viên trực để bảo đảm an toàn.

Đêm xuống, nhiều tuyến phố trung tâm như Láng Hạ, Chính Kinh, Nguyễn Cảnh Dị, Phạm Hùng - Mễ Trì, Duy Tân vẫn ngập. Ga metro đông khách muộn giờ, các tiệm sửa xe sáng đèn tới khuya. Người Hà Nội, sau một chiều tối vật vã, trở về nhà trong mệt mỏi.

Nhiều người ví hôm nay như "ký ức lụt 2008 trở lại", chỉ khác là phương tiện nhiều hơn, nhịp sống gấp gáp hơn khiến sự hỗn loạn lộ rõ ở từng nút giao.