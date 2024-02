Hà Nội tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 30 chuyến xe miễn phí đưa 1.200 công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất về quê Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch tổ chức "Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024" của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, các chuyến xe khởi hành lúc 7h ngày 7/2 (ngày 28 tháng chạp) tại nhà điều hành khu công nghiệp Thăng Long.

Những người được hỗ trợ đi lại là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn, lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết năm 2022. Ảnh: Ngọc Thành

Sau Tết, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức các chuyến xe đón trên 200 công nhân ở hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc. Xe đón công nhân từ 7h mùng 5 Tết với các hành trình: Bỉm Sơn - Hà Nội (đón tại Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hà Trung - Hà Nội (đón tại UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa); Hoằng Hóa - Hà Nội (đón tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, Thanh Hóa); Đông Vệ - Hà Nội (đón tại Bến xe Đông Vệ, phường Quang Trung, Thanh Hóa) và Nghệ An - Hà Nội (đón tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, số 6 Lê Mao, TP Vinh).

Ngoài ra, công nhân khó khăn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ vé xe bằng tiền với các mức: 500.000 đồng/người với trường hợp quê Nghệ An, Hà Tĩnh; 300.000 đồng/người nếu quê Thanh Hóa, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn.

Tết Giáp Thìn là Tết thứ 16 Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa người lao động khó khăn về quê.

Võ Hải