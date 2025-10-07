Hà Nội tiếp tục mưa đến sáng mai

Hà Nội, Tây Bắc và Việt Bắc từ đêm nay đến sáng mai tiếp tục mưa với lượng phổ biến 30-60 mm, cục bộ trên 120 mm, vẫn có nguy cơ ngập cục bộ.

Từ đêm qua đến tối nay, Bắc Bộ mưa lớn, tâm mưa là Thái Nguyên, Bắc Ninh với lượng phổ biến 200-300 mm. Từ 19h hôm qua đến 20h hôm nay, mưa ở Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564 mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 403 mm. Riêng nội thành Hà Nội mưa 100-300 mm, cao nhất là Mễ Trì (Hà Nội) 301 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ tối nay đến sáng mai, Tây Bắc, Việt Bắc và TP Hà Nội tiếp tục mưa 30-60 mm, cục bộ 120 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể mưa cường suất lớn trên 100 mm trong ba giờ gây ngập vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều mai, mưa ở các khu vực trên sẽ giảm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ sau bão Matmo đã làm ba người chết, 4 người mất tích, hai người bị thương. 214 nhà hư hỏng; gần 9.800 nhà bị ngập, chủ yếu ở Cao Bằng với gần 7.000 nhà; 1.600 nhà bị cô lập, tập trung ở Lạng Sơn với hơn 1.000 nhà.

10.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 186 gia súc, gần 43.00 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 542 điểm trên các tuyến đường tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa. Sự cố vỡ đập tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn không gây thiệt hại về người nhưng làm 196 hộ với 779 nhân khẩu của xã phải sơ tán. Tại Hà Nội, mưa to làm xuất hiện 122 điểm ngập, gần 30 tuyến đường tê liệt, nhiều khu vực nước dâng tràn vào nhà dân, trường học, làm đảo lộn sinh hoạt đầu tuần. Đến tối nay, khu vực trung tâm hầu hết nước đã rút, chỉ còn các điểm ngập thuộc lưu vực sông Nhuệ, như các phường Từ Liêm, Cầu Diễn, Mễ Trì. Gia Chính