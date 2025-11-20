Hà Nội thí điểm cấm ôtô trên 10 tấn đi vào ba tuyến đường

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm cấm ôtô tải trên 10 tấn lưu thông vào đường Phúc La, Phan Trọng Tuệ và Cầu Bươu trong giờ cao điểm, bắt đầu từ ngày 24/11.

Theo kế hoạch, thời gian thí điểm kéo dài đến ngày 25/2/2025. Trong giai đoạn này, xe tải trên 10 tấn bị cấm đi vào đường Phúc La (hướng từ nút giao Văn Khê đến nút giao Cầu Bươu - Phùng Hưng), đường Phan Trọng Tuệ và Cầu Bươu (đoạn từ đường Đại Thanh đến nút giao Phúc La - Phùng Hưng) vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Các phương tiện thuộc diện cấm sẽ được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình quốc lộ 1A - đường tỉnh 427 - trục phát triển phía Nam Hà Nội - đường vành đai 3,5 (nút Văn Khê) và ngược lại. Lực lượng chức năng đang bổ sung biển báo từ xa tại các nút giao để xe tải trên 10 tấn nhận biết và chuyển hướng sớm.

Tuyến đường Phan Trọng Tuệ thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Ngọc Thành

Việc tạm cấm được triển khai trong bối cảnh các tuyến đường trên thường xuyên ùn tắc nặng vào giờ cao điểm. Đường Phan Trọng Tuệ (quốc lộ 70) dài khoảng 4 km, rộng 40 m, là trục kết nối Hà Đông - Văn Điển, đi qua khu dân cư đông đúc, mật độ xe tải và container lớn. Tuyến đường không được mở rộng trong khi dân số tăng nhanh khiến tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 10 năm.

Các "điểm đen" khác gồm khu vực cầu Bươu và nút giao đường 70 với đường Phạm Tu (gần bệnh viện K Tân Triều), nơi lưu lượng phương tiện luôn vượt năng lực thông hành.

Hà Nội từng chuẩn bị phương án xây dựng cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - Phan Trọng Tuệ - Phúc La, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai được do vướng giải phóng mặt bằng.

