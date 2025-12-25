Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày

Hà Nội sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trong hai ngày 26-27/12 để phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện diễn ra từ 13h30 đến 23h00 ngày 26/12 và từ 6h30 đến 12h30 ngày 27/12. Trong các khung giờ này, ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên theo quy định.

Các tuyến đường áp dụng cấm, hạn chế gồm Phạm Hùng đoạn từ nút Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng; Đại lộ Thăng Long làn tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo; Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Liễu Giai, Văn Cao làn tiếp giáp Cung Thể thao Quần Ngựa.

Ngoài ra, các tuyến khác cũng bị hạn chế là Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám đoạn từ dốc Tam Đa đến Hùng Vương, Vạn Phúc, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông đoạn từ Quang Trung đến Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo đoạn từ Quán Sứ đến Dã Tượng, Tràng Thi đoạn từ Thợ Nhuộm đến Quang Trung, Phạm Ngọc Thạch đoạn từ Xã Đàn đến Đào Duy Anh và đường Đào Duy Anh.

Công an TP Hà Nội sẵn sàng phương án bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội. Ảnh: CACC

Trong thời gian cấm, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội phân luồng các phương tiện trong diện tạm cấm. Xe từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên đi theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Quang Trung - Quốc lộ 6 hoặc Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 427 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Các xe từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 26-27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm và Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Việt An