Hà Nội sẽ mở gian hàng số trên sàn thương mại điện tử

UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee năm nay nhằm thúc đẩy tỷ trọng kinh tế số.

Kế hoạch hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên Shopee được Phó chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành ngày 23/9. Đây là một phần trong chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô", nhằm thúc đẩy tăng trưởng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của thành phố.

Trong đó, gian hàng chung tập hợp các sản phẩm OCOP và những mặt hàng thế mạnh của Hà Nội. Các gian hàng riêng của cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, gồm cả gian sẵn có và mới mở, sẽ được thiết kế nằm trong không gian chung này.

Shipper giao hàng, chuyển phát nhanh tại phố Duy Tân. Ảnh: Ngọc Thành

Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2025 có trên 60% sản phẩm thuộc mỗi nhóm OCOP, trừ nông, thủy sản tươi sống và sơ chế, sẽ xuất hiện trên gian hàng chung. Các cơ sở tham gia phải đảm bảo sản phẩm có chứng nhận OCOP, nguồn gốc rõ ràng, đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hàng hóa trên đây sẽ được Shopee hỗ trợ, tối ưu về kỹ thuật để cải thiện hiệu suất kinh doanh. Hà Nội cũng kết nối họ với các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số, hợp đồng, hóa đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc.

Ngoài đưa sản phẩm lên sàn, Hà Nội sẽ tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho cơ sở tham gia. Nội dung gồm cách vận hành gian hàng, xây dựng chiến lược marketing số, kết nối logistics, chăm sóc khách hàng, thanh toán trực tuyến và ứng dụng một số công cụ AI phục vụ bán hàng.

UBND thành phố cho biết, chương trình nhằm mở rộng thị trường, tạo thêm kênh phân phối cho sản phẩm, hàng hóa của các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thông qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây cũng là hoạt động nhằm giúp các đơn vị chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình kinh doanh, tăng cường hiện diện trên nền tảng số. Mục tiêu là tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP lên 30% năm nay và 40% vào năm 2030.

Trọng Đạt