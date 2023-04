Hà Nội sau năm 1985 và bây giờ qua ống kính

22-26 Hàng Bông năm 2000 và hiện nay. Con trai nhiếp ảnh gia Crawford - Crawford Junior - xuất hiện ở góc phải bức ảnh của bố (bức bên trái).

William Crawford đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp khung cảnh phố phường, sinh hoạt đời thường nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời kỳ hậu chiến. Tác phẩm của ông từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, nằm trong cuốn sách ảnh "Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting" phát hành năm 2018.