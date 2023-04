Hà Nội sau năm 1985 qua ống kính người Mỹ

Bức hình sạp bán báo ở 222 Hàng Bông năm 1986 nằm trong loạt tác phẩm của Crawford, được giới thiệu tại hai triển lãm "Hà Nội 1985-2015 - Những năm tháng bị lãng quên" ở 14 Phan Uy Ích và "Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội" ở số 2 Hàng Bún. Sự kiện do Manzi Art Space và Art Vietnam Salon Gallery tổ chức, diễn ra từ ngày 26/4 đến 20/5.

William Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông có mặt ở Hà Nội lần đầu vào năm 1985 cùng một nhóm nhà làm phim và cựu binh Mỹ, sau đó quay lại nhiều lần. Crawford chụp những khung cảnh phố phường, sinh hoạt đời thường để ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời kỳ hậu chiến. Tác phẩm của ông từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, nằm trong cuốn sách ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting phát hành năm 2018.

Crawford lớn lên tại Chicago, có ông nội và cha là những nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Crawford bắt đầu chụp ảnh từ khi học tiểu học, tốt nghiệp đại học Yale.