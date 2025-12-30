Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Sở Xây dựng thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông để thuận lợi cho nhân dân đi lại, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố.

Ngày 29/12 Sở Xây dựng Hà Nội ban hành hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Các phương tiện lưu thông ở cửa ngõ phía Nam thành phố (đoạn trước cửa bến xe Nước Ngầm). Ảnh: Giang Huy

Phương án cụ thể như sau, Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...) có thể đi theo các hướng:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường Quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng – Ngọc Hồi – Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vận – Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – ngã ba Ba La đi đường 21B – Quốc lộ 38 để ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – rẽ trái đi đường Phùng Hưng – đến đường trục phía Nam – rẽ trái đường tỉnh 427B – ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai – đi đường Hồ Chí Minh – đường 21B.

Hướng các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về thành phố Hà Nội, nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau: Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: đi đường TL494 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đi theo 2 hướng: Rẽ trái đi QL38 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); Rẽ phải đi Quốc lộ 38 – qua cầu Yên Lệnh – Quốc lộ 39A – đường tỉnh 379 – nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi QL1 – đường tỉnh 429 – QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam – đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại: Đường Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang;

Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập – Ngô Gia Tự - cầu Đuống – đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang...) và ngược lại: Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh đi Quốc lộ 2; Cầu Thăng Long – cầu vượt Nam Hồng – đường 23 – Quốc lộ 2 – đường tỉnh 310 B đi cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Đường QL3 – đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai; Đường Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại: Đại lộ Thăng Long – đường Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình; Đường Quốc lộ 6 – thị trấn Xuân Mai – Hòa Bình; Đường Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng...) và ngược lại: Đường Cổ Linh – nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; Đường QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; Cầu Thanh Trì – đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – đi Quốc lộ 18.

Sở Xây dựng lưu ý các phương tiện ôtô tải việc thành phố thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch – Hồ Tùng Mậu; Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao, từ ngày 1/1/2026 vào khung giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng việc hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó việc tổ chức giao thông sẽ hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố, đặc biệt trên các trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Võ Hải