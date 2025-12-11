Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông

Sáng 11/12, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI trên 220, mức rất xấu; Hưng Yên và Thái Nguyên cũng xuất hiện điểm đo vượt 200.

8h ngày 11/12, trạm quan trắc tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ghi nhận AQI 227 - mức rất xấu.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, thể hiện mức độ ô nhiễm; chỉ số càng cao mức ảnh hưởng sức khỏe càng lớn. Đây là ngày thứ ba liên tiếp trạm này ở mức rất xấu, trở thành đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông tại Hà Nội. Cơ quan chức năng cho rằng ô nhiễm chủ yếu đến từ bụi mịn PM2.5.

Hai trạm còn lại của Cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI 189 và trạm ở công viên Khuất Duy Tiến là 151. Trên cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội hiển thị ba trạm trùng vị trí với ba trạm trung ương.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Theo trang tổng hợp dữ liệu chất lượng không khí IQAir - hệ thống thu thập và xếp hạng AQI dựa trên dữ liệu từ mạng lưới trạm quan trắc toàn cầu, lúc 8h30, IQAir xếp Hà Nội đứng đầu nhóm thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số 243, trong khi Lahore (Pakistan) ghi nhận 278. Trên bản đồ của hệ thống này, 9 trạm tại Hà Nội hiển thị mức rất xấu, trong đó trạm Tây Hồ lên tới 295, tiệm cận mức nguy hại (trên 300); các điểm Long Biên, Trấn Vũ và Hoàng Quốc Việt dao động 240-260.

Nhiều tỉnh lân cận cũng ghi nhận mức rất xấu. Lúc 7h, trạm tại xã Như Quỳnh (Hưng Yên) lên mức 202; hôm qua trạm tại phường Thái Bình (Hưng Yên) duy trì mức rất xấu liên tục 4 giờ, cao nhất 221. Tại phường Tích Lương (Thái Nguyên), từ 20-23h hôm qua AQI cao nhất 239. Bắc Ninh, Phú Thọ và Ninh Bình cũng xuất hiện các điểm đo ở mức xấu.

Cục Môi trường dự báo hôm nay là ngày ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong đợt, nhiều nơi như Bắc Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa sẽ ở mức rất xấu; ngày mai phạm vi thu hẹp còn Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình.

Hệ thống dự báo của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá hôm nay là đỉnh điểm ô nhiễm giai đoạn 8-14/12, sau đó không khí lạnh tăng cường giúp giảm ô nhiễm.

Mức độ ô nhiễm tại miền Bắc sáng nay. Ảnh: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách tại Hà Nội và vùng lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị yêu cầu các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất và phân bón vận hành hệ thống xử lý khí thải, không xả thải chưa xử lý và giảm công suất khi chỉ số vượt 200.

Bộ Xây dựng yêu cầu công trình che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi và có thể tạm dừng hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu để hạn chế ùn tắc làm tăng ô nhiễm. Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép.

Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nhóm nhạy cảm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ở mức xấu.

Gia Chính