Hà Nội ngập diện rộng, miền Bắc nhiều nơi sơ tán vì lũ

Hà Nội ngập diện rộng, miền Bắc nhiều nơi sơ tán vì lũ

Mưa lớn từ đêm 29/9 đến trưa 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong nước, giao thông tê liệt; trong khi ở các tỉnh miền Bắc, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp vì lũ dâng nhanh.

  • 14h00

     

  • 13h50

     

  • 13h30

    Đại lộ Thăng Long mênh mông nước

    z7065613943220-d044d282eca5446-3223-1227

    Ảnh: Hoàng Giang

  • 13h10

    Thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập

    Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay mưa tập trung cường độ lớn từ 11h đến 13h ngày 30/9, ghi nhận tại một số khu vực trên 150 mm chỉ trong hai tiếng. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tại khu vực nội thành như phường Từ Liêm trên 150 mm; phường Thanh Xuân 165 mm; phường Hai Bà Trưng trên 195 mm; phường Ô Chợ Dừa gần 320 mm. Toàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.

    m1-jpeg-1759213721-1675-1759213806.jpg

    Hai cô gái dắt xe bị chết máy trên đường Nguyễn Xiển trưa 30/9. Ảnh: Huy Mạnh

    m2-jpeg-1759213851-2885-1759214089.jpg

    Dòng xe đứng im trên đường Nguyễn Xiển, trừ xe đạp phải dắt bộ. Ảnh: Huy Mạnh

    m3-jpeg-1759213928-5956-1759214089.jpg

    Xe cộ sõng soài trên đường phố khu vực Ngoại giao đoàn. Ảnh: Phạm Chiểu

    mydinh1-jpeg-1759214013-9793-1759214089.

    "Biển nước" mênh mông trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Viết Tuân

  • 13h05

    'Sóng nước' làm vỡ kính nhà dân

    Nước trên đường Mỹ Đình đầu giờ chiều nay đã ngập sâu gần tới yên xe máy. Hàng loạt ôtô chạy với tốc độ cao vượt qua đoạn ngập tạo ra sóng nước lớn tràn sang hai bên đường, làm vỡ cửa kính nhà dân.

    kinh1-jpeg-1759214367-17592144-5371-8146

    Một nhà dân trên phố Mỹ Đình bị vỡ kính sau khi ôtô đi qua tạo sóng nước. Ảnh: Tùng Đinh

    kinh2-jpeg-1759214480-5306-1759214529.jp

    Sinh viên tan trường cho cặp sách vào thùng xốp về phòng trọ. Ảnh: Tùng Đinh

    kinh4-jpeg-1759214554-1792-1759214595.jp
    kinh3-jpeg-1759214568-9404-1759214595.jp

    Người dân dắt xe, bê đồ đạc qua đoạn ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh

  • 12h50

    Người Hà Nội 'bơi' trên phố, sinh viên bì bõm lội mưa

    Trong cơn mưa lớn trên phố Láng Hạ, hai người đàn ông tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại rủ nhau "bơi" giữa phố phường.

    Người dân bơi trên phố Láng Hạ
     
     

    Người Hà Nội "bơi" trên phố Láng Hạ. Video: Thái Sơn

    Trong khi đó, hàng trăm sinh viên trường Đại học Thăng Long ở Đại Kim tan trường sau cơn mưa lớn bì bõm lội nước về nhà. Một số em lội qua đoạn nước sâu không thể định vị được chỗ trũng bị ngã dúi dụi, ướt hết quần áo.

    tl1-jpeg-1759212836-2425-1759212979.jpg

    Nước ngập cổng Trường Đại học Thăng Long. Ảnh: Huy Mạnh

    Sinh viên lội nước về nhà
     
     

    Sinh viên bì bõm lội nước về nhà. Video: Huy Mạnh

  • 12h45

    Võ Chí Công ngập sâu, phương tiện đổi lộ trình

    Mưa liên tục theo từng đợt, lúc to lúc nhỏ. Khoảng 12h, một trận mưa lớn kéo dài chừng 30 phút khiến nhiều tuyến đường chưa kịp thoát nước càng ngập sâu. Trên đường Võ Chí Công - trục kết nối trung tâm Thủ đô với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai - nước dâng 30-40 cm, buộc hàng loạt phương tiện quay đầu hoặc đổi lộ trình.

    Xe cộ quay đầu trên đường Võ Chí Công
     
     

    Giao thông trên đường Võ Chí Công lúc hơn 12h trưa nay. Video: Anh Phú

  • 12h20

    Người dân đứng kín gầm cầu, lách ngõ ngách tìm đường về

    Ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, đoạn trước bến xe Mỹ Đình, trưa 30/9 ngập khoảng 50 cm trong khi trời vẫn mưa lớn. Các phương tiện dồn kín dưới gầm cầu vượt trên cao - nơi còn khô ráo - chờ nước rút. Xe máy, ôtô chôn chân giữa biển nước, nhiều người phải chịu ướt, lội bộ qua đường.

    Anh Nhật Long, nhà đối diện bến xe, cho biết thường ngày chỉ mất khoảng 20 phút để về nhà, nhưng hôm nay phải mất tới 40 phút. "Cơ quan tôi ở phố Cầu Giấy, thường đi Tôn Thất Thuyết sang Nguyễn Hoàng, nhưng đường ngập sâu nên buộc phải vòng qua Trần Quốc Hoàn về Phạm Văn Đồng, lách các ngõ nhỏ mới về được nhà. Chỗ nào cũng ngập, lại tắc, mưa lớn lần này còn nghiêm trọng hơn trận ngập một tháng trước", anh nói.

    t4-jpeg-1759210978-2124-1759211195.jpg

    Khu vực phố Tôn Thất Thuyết qua Nguyễn Hoàng, trước Bến xe Mỹ Đình ngập từ sáng đến trưa nay. Ảnh: Tùng Đinh

    t1-jpeg-1759211058-2410-1759211195.jpg

    Người dân trú tạm dưới gầm cầu vượt trên cao. Ảnh: Tùng Đinh

    t2-jpeg-1759211104-7687-1759211195.jpg

    Người dân tìm cách dắt xe máy qua những đoạn ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh

    t3-jpeg-1759211153-2887-1759211195.jpg

    Người ở tỉnh xa xuống Bến xe Mỹ Đình không bắt được xe buộc phải đi bộ qua đoạn ngập. Ảnh: Tùng Đinh

  • 12h5

    Cảnh sát giao thông chăng dây trên phố Phạm Văn Đồng

    Khoảng 12h trưa 30/9, mưa lớn khiến trời tối sầm, lượng phương tiện tăng do người dân tan ca, phụ huynh đón con giờ nghỉ trưa. Nút giao Mai Dịch vẫn ngập sâu, dòng xe nhích từng chút. Trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng, cảnh sát giao thông phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra quốc lộ 32.

    pvd5-jpeg-1759209972-9079-1759210114.jpg

    Dây mềm được chăng đầu đường Phạm Hùng qua nút giao Mai Dịch. Ảnh: Phạm Chiểu

    pvd2-jpeg-1759210086-6665-1759210115.jpg

    Người dân hạn chế qua đoạn ngập sâu hướng về bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Chiểu

    pvd4-jpeg-1759210033-7490-1759210115.jpg

    Lực lượng chức năng điều tiết phương tiện qua nút giao Mai Dịch. Ảnh: Phạm Chiểu

  • 11h45

    Nước phủ trắng xóa các khu đô thị

    Tại khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) nhiều hầm nhà dân bị ngập, các phương tiện chết máy phải gọi cứu hộ.

    z7064914264774-6c47ba1752ba277-6617-6384

    Ảnh: Hoàng Giang

    z7064914274703-ee3773b0f435c52-8385-5240

    Ảnh: Hoàng Giang

    z7064914373281-5e4b54b52132fa0-7897-9038

    Ảnh: Hoàng Giang

    z7064914411466-a0443646c2db899-3213-1127

    Ảnh: Hoàng Giang

