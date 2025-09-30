Hà Nội ngập diện rộng, miền Bắc nhiều nơi sơ tán vì lũ

-
14h00
-
13h50
-
13h30
Đại lộ Thăng Long mênh mông nước
-
13h10
Thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập
Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay mưa tập trung cường độ lớn từ 11h đến 13h ngày 30/9, ghi nhận tại một số khu vực trên 150 mm chỉ trong hai tiếng. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tại khu vực nội thành như phường Từ Liêm trên 150 mm; phường Thanh Xuân 165 mm; phường Hai Bà Trưng trên 195 mm; phường Ô Chợ Dừa gần 320 mm. Toàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.
-
13h05
'Sóng nước' làm vỡ kính nhà dân
Nước trên đường Mỹ Đình đầu giờ chiều nay đã ngập sâu gần tới yên xe máy. Hàng loạt ôtô chạy với tốc độ cao vượt qua đoạn ngập tạo ra sóng nước lớn tràn sang hai bên đường, làm vỡ cửa kính nhà dân.
-
12h50
Người Hà Nội 'bơi' trên phố, sinh viên bì bõm lội mưa
Trong cơn mưa lớn trên phố Láng Hạ, hai người đàn ông tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại rủ nhau "bơi" giữa phố phường.
Trong khi đó, hàng trăm sinh viên trường Đại học Thăng Long ở Đại Kim tan trường sau cơn mưa lớn bì bõm lội nước về nhà. Một số em lội qua đoạn nước sâu không thể định vị được chỗ trũng bị ngã dúi dụi, ướt hết quần áo.
-
12h45
Võ Chí Công ngập sâu, phương tiện đổi lộ trình
Mưa liên tục theo từng đợt, lúc to lúc nhỏ. Khoảng 12h, một trận mưa lớn kéo dài chừng 30 phút khiến nhiều tuyến đường chưa kịp thoát nước càng ngập sâu. Trên đường Võ Chí Công - trục kết nối trung tâm Thủ đô với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai - nước dâng 30-40 cm, buộc hàng loạt phương tiện quay đầu hoặc đổi lộ trình.
-
12h20
Người dân đứng kín gầm cầu, lách ngõ ngách tìm đường về
Ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, đoạn trước bến xe Mỹ Đình, trưa 30/9 ngập khoảng 50 cm trong khi trời vẫn mưa lớn. Các phương tiện dồn kín dưới gầm cầu vượt trên cao - nơi còn khô ráo - chờ nước rút. Xe máy, ôtô chôn chân giữa biển nước, nhiều người phải chịu ướt, lội bộ qua đường.
Anh Nhật Long, nhà đối diện bến xe, cho biết thường ngày chỉ mất khoảng 20 phút để về nhà, nhưng hôm nay phải mất tới 40 phút. "Cơ quan tôi ở phố Cầu Giấy, thường đi Tôn Thất Thuyết sang Nguyễn Hoàng, nhưng đường ngập sâu nên buộc phải vòng qua Trần Quốc Hoàn về Phạm Văn Đồng, lách các ngõ nhỏ mới về được nhà. Chỗ nào cũng ngập, lại tắc, mưa lớn lần này còn nghiêm trọng hơn trận ngập một tháng trước", anh nói.
-
12h5
Cảnh sát giao thông chăng dây trên phố Phạm Văn Đồng
Khoảng 12h trưa 30/9, mưa lớn khiến trời tối sầm, lượng phương tiện tăng do người dân tan ca, phụ huynh đón con giờ nghỉ trưa. Nút giao Mai Dịch vẫn ngập sâu, dòng xe nhích từng chút. Trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng, cảnh sát giao thông phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra quốc lộ 32.
-
11h45
Nước phủ trắng xóa các khu đô thị
Tại khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) nhiều hầm nhà dân bị ngập, các phương tiện chết máy phải gọi cứu hộ.