Hà Nội mưa to, nhiều nơi miền Bắc ngập lụt

Đêm qua đến rạng sáng nay, Hà Nội mưa lớn; còn tại Lào Cai, Bắc Ninh, Cao Bằng... lũ dâng nhanh buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán.

Tại Hà Nội, rạng sáng 30/9 mưa lớn kéo dài song chưa ghi nhận ngập úng. Từ 7h30, mưa to trở lại, nhiều khu vực như Nam Cường (Nghĩa Đô), Phú Diễn... bắt đầu ngập.

Từ tối 29/9, mưa lớn và thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/s khiến nước sông Thao dâng nhanh. Tại thượng nguồn Lào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu Yên Bái cũ gây ngập diện rộng. Lúc 1h, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,68 m, cao hơn báo động ba 1,68 m, dự báo đến 7h vượt báo động ba 2,7 m. Nước đã tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu một mét. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã di tản nhiều người dân tới nơi an toàn.

Lũ gây ngập nhiều nơi ở thành phố Yên Bái cũ. Ảnh: Yên Bái

Hệ thống thủy điện trên sông Chảy cũng đồng loạt xả lũ: Bảo Nhai bậc 2 xả 817 m3/s, Nậm Lúc hơn 1.000 m3/s, Vĩnh Hà hơn 1.150 m3/s, Phúc Long 1.600-2.600 m3/s, Thác Bà hơn 330 m3/s.

Tại Bắc Ninh, nhiều xã như Tuấn Đạo, An Lạc, Yên Định ngập sâu, khoảng 100 hộ dân ở Tuấn Đạo đã được sơ tán trong đêm. Nhiều tuyến đường ngập, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo, hạn chế lưu thông.

Cao Bằng cũng chịu ảnh hưởng khi nước sông Bằng Giang và Hiến dâng cao, tràn vào phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao cùng nhiều xã như Bảo Lạc, Đông Khê, Quảng Uyên. Người dân phải lên nơi cao lánh nạn, một số tuyến quốc lộ 4A và đường nội tỉnh bị chia cắt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thủy điện Tuyên Quang đang mở ba cửa xả với lưu lượng gần 2.500 m3/s, thủy điện Hòa Bình mở hai cửa, xả 5.500 m3/s.

Dưới tác động của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi. Trong 8 giờ, lượng mưa đo được tại Hòa Thuận (Cao Bằng) 125 mm, Tiên Nguyên (Tuyên Quang) 133 mm, Trung Tâm 1 (Lào Cai) 161 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 118 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo hôm nay Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 20-50 mm, có điểm trên 100 mm. Nguy cơ mưa lớn trên 100 mm chỉ trong ba giờ.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, Mã tiếp tục vượt báo động ba; sông Cả vượt báo động hai. Các sông khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên, có nơi chạm báo động ba.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3 được cảnh báo cho hàng chục xã, phường tại Lào Cai, Yên Bái cũ, Bắc Hà, Mường Khương. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không đi qua vùng ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn di dời để đảm bảo an toàn.

Gia Chính