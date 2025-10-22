Hà Nội lắp hàng loạt camera AI phạt nguội

Nhằm theo dõi tình hình giao thông và phát hiện vi phạm, UBND TP Hà Nội cho lắp đặt hàng loạt camera AI trên nhiều tuyến phố trung tâm.

Khoảng một tuần trở lại đây, bên cạnh những cột đèn giao thông, tuyến đường Đại La - Minh Khai xuất hiện thêm gần chục cột gắn camera AI giao thông. Vị trí lắp đặt chủ yếu tại điểm giao cắt, ngã tư nơi có đông người qua lại.

Mỗi cột được lắp hai camera AI theo hai hướng ngược chiều nhau, bên kia đường đối diện cũng được lắp đặt tương tự. Nút giao có mật độ giao thông cao sẽ được lắp 4 cụm camera chĩa về bốn hướng, giúp bao quát toàn bộ khu vực.

Ngoài Đại La - Minh Khai, hàng loạt tuyến phố trung tâm như Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu... cũng được lắp camera AI.

Camera AI đang được lắp đặt đồng bộ trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Việt An

Các camera AI sau khi lắp đặt sẽ hỗ trợ theo dõi, phát hiện vi phạm, đo đếm lưu lượng xe trên tất cả làn đường và phân tích tình hình giao thông.

Để giúp phát hiện vi phạm cả ban đêm, camera AI có đèn trợ sáng, khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện; có thể zoom xa, giúp phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500-700 m. Hệ thống camera AI đã được học để nhận diện 20 hành vi vi phạm giao thông phổ biến. Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ được kết nối trực tiếp về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an TP Hà Nội, cho hay từ hình ảnh lấy từ camera, cảnh sát sẽ xác minh, có thể đến địa chỉ người tham gia giao thông để gửi hình ảnh, thông báo hành vi vi phạm và mời tới trụ sở công an để xử phạt.

Những hành vi như nghe điện thoại khi lái xe, vượt đèn đỏ, không mũ bảo hiểm... sẽ được camera AI ghi lại, chuyển về trung tâm. Ảnh: Việt An

Việc lắp đặt các camera AI thực hiện theo Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do UBND TP Hà Nội phê duyệt. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ lắp trên 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Riêng hệ thống camera AI phục vụ xử phạt vi phạm giao thông dự kiến đến ngày 18/12/2025 sẽ hoàn thiện. Nhiều tuyến đường trong nội đô khi đó sẽ không cần bố trí cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên như hiện nay.

Đến quý III/2026, hệ thống sẽ được mở rộng thêm khả năng phân tích hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.

Hiện ngoài camera AI của Công an TP Hà Nội, từ tháng 9/2025, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) lắp đặt thí điểm camera AI trên phố Phạm Văn Bạch và đường Lê Văn Lương. Mỗi ngày, các camera này phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều.

Ngoài Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông hiện đã trình Bộ Công an đề án lắp đặt hàng nghìn camera AI hiện đại để giám sát, phát hiện vi phạm và hỗ trợ điều tiết giao thông trên toàn quốc. Đề án được xây dựng trên cơ sở hoàn thiện Trung tâm chỉ huy giao thông hai cấp, gồm trung tâm cấp 1 đặt tại Cục Cảnh sát giao thông và cấp 2 tại 34 công an tỉnh, thành phố.

Việt An