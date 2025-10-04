Hà Nội khuyến khích người dân làm việc online để ứng phó bão

Ngày 6/10, khi bão Matmo ảnh hưởng miền Bắc, chính quyền Hà Nội khuyến khích người dân làm việc trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cho học sinh nghỉ học.

Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công điện về khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo. Thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ hai (6/10) khi có tình huống thiên tai.

Người dân dắt xe đi qua điểm ngập đoạn bến xe Mỹ Đình, sáng 30/9. Ảnh: Hoàng Giang

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Các phường xã bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính khi mưa lớn.

Sở Xây dựng tăng cường ứng trực, sẵn sàng phòng chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng nội thành từ bão Bualoi). Sở cũng cần chỉ đạo rà soát, cắt tỉa, phòng chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân vùng bị thiên tai...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến của thành phố sáng 3/10. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Matmo dự kiến đổ bộ khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng 6/10, mạnh cấp 8-9. Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, song từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Bão Matmo ảnh hưởng Hà Nội cũng như miền Bắc trong bối cảnh hồ thủy điện Hòa Bình đang mở hai cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở ba cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở hai cửa xả mặt, hồ Sơn La mở một cửa, hồ Núi Cốc mở 5 cửa xả tràn.

Mực nước các sông lớn ở thành phố (sông Đà, Hồng, Đuống) hiện dưới báo động một; sông Tích, sông Bùi trên báo động ba; sông Cà Lồ trên báo động hai; sông Đáy, Nhuệ, Cầu dưới báo động hai. Mực nước hầu hết hồ thủy lợi đang ở mức cao, vượt ngưỡng tràn như: Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn.

Nhiều khu vực do đất no nước, đã bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, theo báo cáo của các xã phường, hiện nay thành phố còn hơn 2.000 nhà dân vùng thấp trũng bị ngập do ảnh hưởng của bão Bualoi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập trên đường 70 (đoạn làng Miêu Nha, phường Xuân Phương), chiều 4/10. Ảnh: Đình Huy

Trước đó bão Bualoi đã gây mưa lớn ở Hà Nội, trong hai ngày 29-30/9 có nơi lên đến hơn 600 mm. Trận mưa lớn nhất trong hàng chục năm qua đã gây 116 điểm ngập ở nội thành, phổ biến sâu 0,3-0,5 m, một số nơi như phố Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy), đường Phùng Hưng (phường Thịnh Liệt) 1-1,5 m.

Võ Hải