Hà Nội huy động công nhân thoát nước ứng trực

-
11h05
Nhiều xe chết máy giữa biển nước
Các tuyến phố Hàm Nghi - Nguyễn Văn Giáp - Lưu Hữu Phước thuộc phường Từ Liêm ngập tới nửa mét, trong khi đó trận ngập hôm 26/8 khu vực này chỉ khoảng 20 - 30 cm. Nhiều xe chết máy phải dắt dọc đường. Anh Nam, sửa xe chục năm trên phố Nguyễn Văn Giáp, cho biết trong hai tiếng sáng nay đã nhận sửa 6 chiếc xe đều chết máy.
-
10h55
Học sinh xắn quần lội nước về nhà
Gần 11h trưa 30/9, trong mưa lớn, sân trường THPT Đại Mỗ (phường Tây Mỗ) ngập sâu, học sinh phải xắn quần lội nước ra về sau giờ tan học.
-
10h40
Người Hà Nội vật lộn trong cơn mưa tầm tã
Những trận mưa rào cách nhau 10-15 phút tiếp tục đổ xuống khiến người đi đường chật vật qua những đoạn nước sâu. Một số khu vực giao thông hỗn loạn. Phố Mai Dịch nhiều đoạn ngập sâu 30 -50 cm, người đi xe đạp, xe máy chật vật tìm đường về nhà trong mưa lớn.
-
10h30
Hạn chế phương tiện từ Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình
Cầu vượt Mai Dịch - nút giao đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Phạm Hùng có mật độ giao thông lớn. Khu vực này mênh mông nước, ngập quá nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Cảnh sát giao thông hạn chế phương tiện theo hướng Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình.
-
9h40
Nước ngập nửa mét trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự
Tại một số điểm ngập sâu, nhiều người dân thuê xe kéo phương tiện đi qua với giá 50.000 đồng mỗi chuyến.
-
9h30
Sân Mỹ Đình thành biển nước
-
8h30
Ùn tắc trên đại lộ Thăng Long
Một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9) cũng ghi nhận úng ngập, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Đường Châu Văn Liêm cũng ngập cả hai chiều gây ùn tắc hướng từ đại lộ Thăng Long đi vào nội đô.
-
8h00
Phố Hòe Thị, Nam An Khánh thành biển nước
Phố Hòe Thị (xã Xuân Phương) và khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.
Chị Phạm Thị Thu Oanh, giáo viên một trường học ở Nam An Khánh tay cầm ô, chân lội nước, cho biết nhiều phương tiện chết máy, người dân phải lội bộ. "Lần ngập này đỡ hơn lần trước, nhưng tôi vẫn phải ra khu vực sâu để đón học sinh, từ 7h30 đến giờ chưa xong", chị nói.
-
7h30
Hà Nội mưa lớn
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua.
Cụ thể, xã Xuân Mai 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm. Hiện đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.
-
7h00
Nhiều nơi ở Lào Cai ngập 2 mét
Từ tối 29/9, mưa lớn và thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/s khiến nước sông Thao dâng nhanh. Tại thượng nguồnLào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu Yên Bái cũ gây ngập diện rộng. Lúc 1h, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,68 m, cao hơn báo động ba 1,68 m, dự báo đến 7h vượt báo động ba 2,7 m. Nước đã tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu một mét. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã di tản nhiều người dân tới nơi an toàn.
Chị Tuyết ở phường Yên Bái cho biết chỉ trong một giờ, đường phố đang khô đã bị ngập hơn một mét, nước tràn vào trong nhà dân. Điện sau đó mất đột ngột khiến nhiều gia đình không kịp sạc dự phòng, thiết bị hết pin, thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng. "Tối qua bố mẹ tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, chưa kịp sạc điện thoại thì nước đã tràn vào. Những lần trước còn kịp tích trữ đồ ăn trong tủ đông, lần này trở tay không kịp", chị nói.
Nhiều gia đình vội vàng sơ tán, có nhà thuê xe tải chở đồ ra ngoài nhưng vừa ra đến giữa đường thì nước ập tới, dâng cao đến nóc xe. Theo người dân địa phương, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Lào Cai, Sa Pa, nước sông Hồng dồn mạnh về hạ lưu.
Hệ thống thủy điện trên sông Chảy cũng đồng loạt xả lũ: Bảo Nhai bậc 2 xả 817 m3/s, Nậm Lúc hơn 1.000 m3/s, Vĩnh Hà hơn 1.150 m3/s, Phúc Long 1.600-2.600 m3/s, Thác Bà hơn 330 m3/s.