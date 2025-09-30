Thứ ba, 30/9/2025
Hà Nội huy động công nhân thoát nước ứng trực

Hà Nội huy động công nhân thoát nước ứng trực

Sáng 30/9, hàng trăm công nhân công ty thoát nước cùng máy bơm được huy động trên các tuyến phố ngập sâu ở Hà Nội để xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt trong mưa lớn.

  • 11h05

    Nhiều xe chết máy giữa biển nước

    Các tuyến phố Hàm Nghi - Nguyễn Văn Giáp - Lưu Hữu Phước thuộc phường Từ Liêm ngập tới nửa mét, trong khi đó trận ngập hôm 26/8 khu vực này chỉ khoảng 20 - 30 cm. Nhiều xe chết máy phải dắt dọc đường. Anh Nam, sửa xe chục năm trên phố Nguyễn Văn Giáp, cho biết trong hai tiếng sáng nay đã nhận sửa 6 chiếc xe đều chết máy.

    giap5-jpeg-1759206519-9580-1759206632.jp

    Người dân dắt xe chết máy trên phố Nguyễn Văn Giáp. Ảnh: Phạm Dự

    giap3-jpeg-1759206143-7180-1759206151.jp

    Một tài xế giao hàng cố đi qua đoạn ngập sâu 60 cm trên phố Nguyễn Văn Giáp. Ảnh: Phạm Dự

    hamnghi2-jpeg-1759206608-2989-1759206632

    Học sinh dắt xe qua đoạn ngập trên phố Hàm Nghi. Ảnh: Phạm Dự

  • 10h55

    Học sinh xắn quần lội nước về nhà

    Gần 11h trưa 30/9, trong mưa lớn, sân trường THPT Đại Mỗ (phường Tây Mỗ) ngập sâu, học sinh phải xắn quần lội nước ra về sau giờ tan học.

    hs2-jpeg-1759205447-8425-1759205511.jpg

    Học sinh tan trường trong cơn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

    hs1-jpeg-1759205382-7446-1759205511.jpg

    Nhiều em đi bộ, xắn quần lội nước về. Ảnh: Hoàng Giang

  • 10h40

    Người Hà Nội vật lộn trong cơn mưa tầm tã

    Những trận mưa rào cách nhau 10-15 phút tiếp tục đổ xuống khiến người đi đường chật vật qua những đoạn nước sâu. Một số khu vực giao thông hỗn loạn. Phố Mai Dịch nhiều đoạn ngập sâu 30 -50 cm, người đi xe đạp, xe máy chật vật tìm đường về nhà trong mưa lớn.

    md1-jpeg-1759204924-3250-1759205072.jpg

    Người dân nép vào lề đường phía dưới đường sắt metro để tránh cơn mưa và tìm lối di chuyển. Ảnh: Phạm Chiểu

    md3-jpeg-1759204973-9583-1759205072.jpg

    Người đi xe đạp di chuyển trên phố Mai Dịch. Ảnh: Phạm Chiểu

    md2-jpeg-1759205004-6756-1759205073.jpg

    Xe di chuyển qua đoạn ngập trên phố Mai Dịch. Ảnh: Phạm Chiểu

    md5-jpeg-1759205049-1483-1759205073.jpg

    Giao thông một số khu vực hỗn loạn trong mưa lớn. Ảnh: Phạm Chiểu

  • 10h30

    Hạn chế phương tiện từ Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình

    Cầu vượt Mai Dịch - nút giao đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Phạm Hùng có mật độ giao thông lớn. Khu vực này mênh mông nước, ngập quá nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Cảnh sát giao thông hạn chế phương tiện theo hướng Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình.

    maidich2-jpeg-1759204160-6036-1759204276

    Nút giao Mai Dịch nước ngập gần lút bánh xe ôtô. Ảnh: Phạm Chiểu

    maidich1-jpeg-1759204294-6217-1759204490

    Người dân "rẽ sóng" lưu thông từ hướng Phạm Hùng về Xuân Thủy. Ảnh: Phạm Chiểu

    Nước mênh mông nút giao Mai Dịch
     
     

    Xe cộ lưu thông qua nút giao Mai Dịch trong biển nước. Video: Lộc Chung

  • 9h40

    Nước ngập nửa mét trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự

    Đại lộ Thăng Long
     
     

    Người dân vất vả dắt xe qua dòng nước. Video: Huy Mạnh

    Tại một số điểm ngập sâu, nhiều người dân thuê xe kéo phương tiện đi qua với giá 50.000 đồng mỗi chuyến.

    hs3-jpeg-1759205480-3826-1759205511.jpg

    Người dân thuê xe kéo qua đoạn ngập sâu. Ảnh: Hoàng Giang

  • 9h30

    Sân Mỹ Đình thành biển nước

    Ngập lụt trước SVĐ Mỹ Đình_VID: Lộc Chung
     
     

    Khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội ngập nghiêm trọng. Video: Lộc Chung

    z7064804151282-1e7d5266ce18446-2894-5283

    Biển cảnh báo đường ngập nước gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Việt An

    z7064804150881-7b2f33fb9b2e1c9-1233-8013

    Người dân đi trong biển nước. Ảnh: Việt An

    z7064804102846-51926c2abf8a924-4548-3282

    Các gian hàng gần sân vận động đổ sập vì mưa gió. Ảnh: Việt An

  • 8h30

    Ùn tắc trên đại lộ Thăng Long

    Một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9) cũng ghi nhận úng ngập, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

    Đường Châu Văn Liêm cũng ngập cả hai chiều gây ùn tắc hướng từ đại lộ Thăng Long đi vào nội đô.

    Đường Châu Văn Liêm ngập nặng, các xe phải đi vào rìa giải phân cách. Ảnh: Việt An

    Ngập trên đường Châu Văn Liêm
     
     

    Ngập trên đường Châu Văn Liêm. Video: Lộc Chung

  • 8h00

    Phố Hòe Thị, Nam An Khánh thành biển nước

    Phố Hòe Thị (xã Xuân Phương) và khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

    Phố Hòe Thị, xã Xuân Phương, Hà Nội nước ngập hết bánh xe máy. Ảnh: Viết Tuân

    Chị Phạm Thị Thu Oanh, giáo viên một trường học ở Nam An Khánh tay cầm ô, chân lội nước, cho biết nhiều phương tiện chết máy, người dân phải lội bộ. "Lần ngập này đỡ hơn lần trước, nhưng tôi vẫn phải ra khu vực sâu để đón học sinh, từ 7h30 đến giờ chưa xong", chị nói.

    Nước tràn vào nhà dân ở khu đô thị Nam An Khánh: Ảnh: Hoàng Giang

  • 7h30

    Hà Nội mưa lớn

    Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua.

    Cụ thể, xã Xuân Mai 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm. Hiện đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.

    Người dân đi trên đường Chiến Thắng, phường Hà Đông. Ảnh: Hoàng Giang

  • 7h00

    Nhiều nơi ở Lào Cai ngập 2 mét

    Từ tối 29/9, mưa lớn và thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/s khiến nước sông Thao dâng nhanh. Tại thượng nguồnLào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu Yên Bái cũ gây ngập diện rộng. Lúc 1h, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,68 m, cao hơn báo động ba 1,68 m, dự báo đến 7h vượt báo động ba 2,7 m. Nước đã tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu một mét. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã di tản nhiều người dân tới nơi an toàn.

    Phường Yên Bái ngập hết tầng 1, chiếc xe tải chở đồ giữa đường bị ngập đến nóc. Ảnh: Yên Bái

    Chị Tuyết ở phường Yên Bái cho biết chỉ trong một giờ, đường phố đang khô đã bị ngập hơn một mét, nước tràn vào trong nhà dân. Điện sau đó mất đột ngột khiến nhiều gia đình không kịp sạc dự phòng, thiết bị hết pin, thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng. "Tối qua bố mẹ tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, chưa kịp sạc điện thoại thì nước đã tràn vào. Những lần trước còn kịp tích trữ đồ ăn trong tủ đông, lần này trở tay không kịp", chị nói.

    Nhiều gia đình vội vàng sơ tán, có nhà thuê xe tải chở đồ ra ngoài nhưng vừa ra đến giữa đường thì nước ập tới, dâng cao đến nóc xe. Theo người dân địa phương, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Lào Cai, Sa Pa, nước sông Hồng dồn mạnh về hạ lưu.

    Lũ gây ngập nhiều nơi ở thành phố Yên Bái cũ. Ảnh: Yên Bái

    Hệ thống thủy điện trên sông Chảy cũng đồng loạt xả lũ: Bảo Nhai bậc 2 xả 817 m3/s, Nậm Lúc hơn 1.000 m3/s, Vĩnh Hà hơn 1.150 m3/s, Phúc Long 1.600-2.600 m3/s, Thác Bà hơn 330 m3/s.

