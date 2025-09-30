Hà Nội huy động công nhân thoát nước ứng trực

8h30 Ùn tắc trên đại lộ Thăng Long

Một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9) cũng ghi nhận úng ngập, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đường Châu Văn Liêm cũng ngập cả hai chiều gây ùn tắc hướng từ đại lộ Thăng Long đi vào nội đô.

Đường Châu Văn Liêm ngập nặng, các xe phải đi vào rìa giải phân cách. Ảnh: Việt An