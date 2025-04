Hà Nội ghi nhận ca não mô cầu đầu tiên trong năm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận bé trai 3 tháng tuổi ở quận Thanh Xuân, là ca não mô cầu đầu tiên tại thành phố trong năm nay.

Ngày 13/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết bé chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu, khởi phát bệnh hôm 29/4 với biểu hiện sốt cao, quấy khóc, bú kém. Hôm sau, trẻ nhập Bệnh viện Nhi Trung ương, xét nghiệm dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi ổn định.

Bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu, nhóm tuổi nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ và cũng ở nhóm tuổi này có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất.

Vi khuẩn Neisseria Meningitidis. Ảnh: Britannica

Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng: Sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh thường diễn biến nhanh gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, nặng hơn gây suy đa tạng và có thể tử vong. Viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu chia ra nhiều thể, trong đó thể đơn thuần cũng giống như các dạng viêm màng não khác, tiến triển và điều trị trong khoảng hai tuần sẽ khỏi.

Đối với thể cấp, tối cấp, bệnh tiến triển nhanh trong vài ngày cùng các triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức. Khi ấy bệnh nhân hôn mê nhanh, xuất hiện những ban xuất huyết hoại tử ngoài da trong bệnh cảnh hội chứng suy thượng thận cấp, sốc và tử vong nhanh chóng.

Để phòng bệnh não mô cầu, người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và nơi ở; đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh và dự phòng bằng thuốc. Đặc biệt, quan trọng nhất là tiêm vaccine não mô cầu để phòng bệnh. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng cần tiêm vaccine phòng bệnh.

Lê Nga