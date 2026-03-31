Hà Nội ghi nhận 17 ca Covid-19, cảnh báo biến thể Ve sầu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận 17 ca Covid-19 trong tuần qua, khuyến cáo người dân không chủ quan với biến thể Ve sầu.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 20-27/3 ghi nhận 17 ca Covid-19 tại 12 phường xã, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên 29 và 22 phường xã. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tăng 5, chưa có tử vong.

Sở Y tế Hà Nội chưa công bố kết quả xét nghiệm chủng Covid-19 lưu hành, song khuyến cáo người dân không hoang mang, cũng không chủ quan với biến thể Covid-19 mới BA.3.2. Biến thể này còn có biệt danh là "ve sầu" - một nhánh phụ của dòng Omicron.

"Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt với những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp", CDC Hà Nội khuyến cáo.

Các biện pháp phòng dịch khác cũng được CDC khuyến cáo áp dụng thường xuyên như khử khuẩn, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và thiết bị cá nhân.

Kiểm dịch y tế ở sân bay hồi dịch Covid-19 lan rộng. Ảnh: Giang Huy

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát, Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp biến thể Ve sầu vào nhóm biến thể đang được theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron lưu hành hiện nay.

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO đồng thời nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Bộ Y tế cũng cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới. Hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân. Đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và nhóm nguy cơ cao.

Ngoài Covid-19, tuần qua Hà Nội cũng ghi nhận 233 ca tay chân miệng, tăng 46 trường hợp so với tuần trước và dự báo còn tiếp tục tăng. Từ đầu năm 2026 đến nay, thủ đô ghi nhận 1.320 ca, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 582 ca.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho hay ngành y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến và tại cộng đồng.

Lê Nga