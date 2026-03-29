Bộ Y tế: 'Không chủ quan với biến thể Covid Ve sầu'

Ngành y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ.

"Những người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao cần chủ động theo dõi sức khỏe", Cục phòng Bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo hôm 29/3, sau khi biến thể Covid "Ve sầu" siêu đột biến lây lan tại Mỹ, cùng 23 quốc gia.

Biến thể Covid-19 mới BA.3.2 đang lan rộng tại Mỹ. Ảnh:AP

Dữ liệu mới nhất từ chương trình giám sát WastewaterSCAN của Đại học Stanford cũng phát hiện "Ve sầu" trong 3,7% mẫu nước thải trên toàn nước Mỹ. Dù hệ thống giám sát dịch bệnh hiện nay hạn chế hơn trước, các chuyên gia y tế vẫn theo dõi chặt chẽ đường lây truyền của chủng mới này.

Theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Bộ Y tế cho hay biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO đồng thời nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Hiện nay, Việt Nam vẫn phát hiện rải rác ca bệnh Covd-19. Năm 2025, 6 ổ dịch được hệ thống quản lý giám sát phát hiện và được các địa phương xử lý kịp thời, không lây lan rộng.

Lê Nga