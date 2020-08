Hà Nội đề xuất sửa chữa cầu Chương Dương

Nhằm kéo dài thời gian sử dụng cầu và bảo đảm an toàn giao thông, Ban duy tu thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị sửa chữa cầu Chương Dương.

Ngày 23/8, theo Ban duy tu các công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), sau 35 năm đưa vào sử dụng, nhiều bộ phận, kết cấu của cầu Chương Dương đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Lớp bê tông nhựa phần mặt cầu chính bị nứt vỡ, tập trung chủ yếu ở các vị trí trên dầm ngang cầu và khe nối của các bản bê tông lắp ghép gây thấm nước; phần kết cấu thép thuộc phần trên của cầu đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Ngoài ra, trên cầu hiện còn một số khe co giãn cũ và lan can cầu có chiều cao thấp (chỉ cao 1,1m tính từ mặt cầu), gờ bê tông nhỏ gây tâm lý không an toàn cho người tham gia giao thông.

Cầu Chương Dương nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên được khánh thành năm 1985. Ảnh: Giang Huy.

Ban duy tu các công trình giao thông cho rằng, những hư hỏng trên chưa gây ra vấn đề nghiêm trọng về tính ổn định và khả năng chịu lực của cầu, nhưng nếu không có giải pháp cải tạo, sửa chữa, gia cường kịp thời thì trong tương lai gần sẽ đẩy công trình vào giai đoạn xuống cấp nhanh hơn.

Việc cải tạo, sửa chữa kịp thời các hư hỏng của cầu Chương Dương được cho sẽ "giúp cải thiện điều kiện ổn định và chịu lực, giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình cũng như bảo đảm an toàn giao thông".

Nếu được UBND TP Hà Nội chấp thuận, việc sửa chữa cầu Chương Dương sẽ thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2021.

Cầu Chương Dương xây dựng từ 1983 đến 1986, bắc qua Sông Hồng nối quận Long Biên với trung tâm thủ đô. Cuối những năm 1990, cầu Chương Dương liên tục quá tải khiến Hà Nội phải xây dựng thêm hệ thống vòng xoay ở phía Nam cầu để giải tỏa tình trạng tắc nghẽn lối lên xuống hướng đường Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Hà Nội hiện có 6 cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn các quận gồm: Long Biên, Chương Dương, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân. Thành phố đã phê duyệt chủ trương xây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan việc xây cầu Trần Hưng Đạo. Theo quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn từ 2016 - 2030, Hà Nội sẽ xây dựng mới 10 cầu qua sông Hồng gồm: Cầu Việt Trì - Ba Vì, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Tứ Liên, cầu/hầm Trần Hưng đạo, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, cầu Phú Xuyên.

Võ Hải