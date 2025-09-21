Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây hạ tầng với dự án nhà xã hội

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với dự án nhà ở xã hội độc lập.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Với dự án độc lập, thành phố đề xuất hỗ trợ chủ đầu tư tối đa 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà, không bao gồm khu vực bên trong toà nhà, diện tích để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước.

Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật được xác định theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm phê duyệt dự án. Mức hỗ trợ cụ thể được thành phố xác định trong văn bản chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư.

Với dự án nhà xã hội chỉ để cho thuê, chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà. Thành phố cũng hỗ trợ khoản này với các công trình hạ tầng xã hội có quyết định đầu tư. Chủ đầu tư không được tính chi phí này vào giá bán, thuê mua, thuê nhà xã hội.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được thành phố hỗ trợ 100% các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi đủ điều kiện khởi công.

Về ưu đãi tín dụng, họ sẽ được hỗ trợ vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Thời hạn 25 năm, lãi suất vay hàng năm thấp hơn 2-5% so với lãi suất vay của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Nghị quyết trên dự kiến được xem xét tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố.

Khu nhà xã hội tại ô đất CT4 thuộc dự án Thăng Long Green City đã hoạt động từ quý IV/2021. Ảnh: Viglacera

Trước đó, Hà Nội cũng đề xuất giảm mức lãi vay với người mua, thuê mua nhà xã hội trên địa bàn còn 4,8% một năm, thay vì 6,6% như hiện nay. Mức này cũng áp dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, học sinh - sinh viên vay vốn học tập hay lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Loạt đề xuất trên cho thấy thành phố đang đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư phát triển dự án và người mua, góp phần thúc đẩy nguồn cung nhà xã hội ra thị trường. Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Thủ đô được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối năm ngoái đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-27 triệu đồng. Mức cao nhất hiện nay thuộc về dự án Rice City Long Châu tại quận Long Biên cũ, với giá tạm tính 26-27 triệu đồng mỗi m2.

Ngọc Diễm