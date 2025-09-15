Hà Nội muốn giảm lãi cho vay mua nhà xã hội còn 4,8% một năm

Thành phố Hà Nội đề xuất mức lãi vay với người mua, thuê mua nhà xã hội là 4,8% một năm, thay vì 6,6% như hiện nay.

Nội dung trên nêu trong dự thảo Nghị quyết về mức vay, lãi suất cho người nghèo, các đối tượng chính sách và nhóm đặc thù, đang được HĐND TP Hà Nội lấy ý kiến. Nguồn vốn cho vay với loại nhà ở này lấy từ ngân sách địa phương, ủy thác quan Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, thành phố đề xuất áp dụng mức lãi suất 4,8% một năm với người vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang. Mức này cũng áp dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, học sinh - sinh viên vay vốn học tập hay lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ việc làm cho lao động... được đề xuất áp mức lãi vay 6,6% một năm. Với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn theo chương trình hỗ trợ đào tạo việc làm, lãi suất có thể là 6%.

TP Hà Nội cho biết có khoảng 641.800 người có nhu cầu vay vốn trong giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến 55.900-83.000 tỷ đồng. Nếu được HĐND thành phố thông qua, mức lãi suất vay với nhà ở xã hội sẽ được thành phố áp dụng từ đầu năm 2026.

Hiện lãi suất vay mua nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 6,6% một năm, theo Nghị định 10/2024. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá mức này vẫn cao so với lãi vay của một số ngân hàng thương mại.

Khu nhà xã hội tại ô đất CT4 thuộc dự án Thăng Long Green City, hoạt động từ quý IV/2021. Ảnh: Viglacera

Lý giải đề xuất trên, TP Hà Nội cho biết lãi suất cho vay các chương trình tín dụng được thực hiện theo quy định của trung ương, không điều chỉnh trong nhiều năm. Đơn cử, lãi suất cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo áp dụng từ 2015 đến nay. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm, dẫn đến lãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội không hấp dẫn.

Khảo sát tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước, thành phố cho biết có trường hợp áp dụng lãi suất cho vay khoảng 5-7% một năm, thấp hơn so với mức của Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cao gây khó khăn cho người dân vay vốn, làm giảm hiệu quả của nguồn tín dụng chính sách.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất giảm lãi suất vay để mua nhà xã hội từ 6,6% còn 5,4% tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024.

Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng một m2, thì đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-27 triệu đồng. Mức cao nhất hiện nay thuộc về dự án Rice City Long Châu tại quận Long Biên cũ, với giá tạm tính 26-27 triệu đồng mỗi m2.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Thủ đô được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Ngọc Diễm