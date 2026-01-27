Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng trên 11% mỗi năm đến 2045

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 11% mỗi năm, và GRDP bình quân đầu người khoảng 45.000 USD vào 2045.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua ngày 27/1, Hà Nội xác định giai đoạn 2026-2030 phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 11% mỗi năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 12.000 USD.

Mục tiêu này cao hơn đáng kể so với con số 8,5-9,5% trong quy hoạch được phê duyệt năm 2024. Sự điều chỉnh này nhằm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia (được Quốc hội thông qua tháng 12/2025), đòi hỏi Thủ đô phải phát huy vai trò dẫn dắt và tạo động lực phát triển cho cả nước.

Đà tăng trưởng trên 11% một năm được thành phố phấn đấu duy trì trong hai thập niên. Với mức tăng trưởng này, GRDP bình quân đầu người có thể đạt 45.000 USD vào 2045. Quy mô nền kinh tế Thủ đô dự kiến chạm mốc 203 tỷ USD vào năm 2035 và 607 tỷ USD vào năm 2045.

Đến giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng dự kiến duy trì ở mức 5% mỗi năm, đưa GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100.000 USD.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội tới 2065.

Theo số liệu đến cuối 2025, Thủ đô ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 8,16% và quy mô nền kinh tế của thành phố đạt 63 tỷ USD - đứng thứ nhì cả nước, sau TP HCM. GRDP bình quân đầu người đạt trên 7.200 USD.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai chữ số liên tục tới 2045, Hà Nội xác định động lực tăng trưởng kinh tế chuyển dịch mạnh sang các ngành, lĩnh vực có giá trị cao, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, ngân hàng, thương mại, logistics chất lượng cao, kinh tế số... sẽ ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu GRDP.

Thành phố cũng xác định thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới từ các tập đoàn đa quốc gia, gắn với chuyển giao công nghệ. Khu vực kinh tế tư nhân được dự báo tiếp tục mở rộng về quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm.

Riêng giai đoạn từ nay đến 2035, Hà Nội sẽ dồn lực vào đầu tư hạ tầng, với tổng vốn chiếm gần 44% GRDP. 14 dự án hạ tầng chiến lược được thành phố lên kế hoạch phát triển, trong đó đường sắt đô thị dự kiến có số vốn đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng cho 14 tuyến (tổng chiều dài 1.000 km). Tiếp sau đó là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, 5 khu đô thị mới tại các khu vực Vành đai 4, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc cũng được kêu gọi đầu tư với tổng mức hơn 4 triệu tỷ đồng.

Về cấu trúc phát triển, Hà Nội sẽ chuyển dịch theo mô hình "Đa cực - đa trung tâm" với 9 cực phát triển. Trong đó, khu vực hữu ngạn sông Hồng là đô thị trung tâm; các cực tăng trưởng vệ tinh gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn (cực Bắc), Gia Lâm, Long Biên (cực Đông), Hòa Lạc (cực Tây)...

Về dân số, UBND TP Hà Nội dự báo sẽ đạt 15-16 triệu dân vào 2045 theo kịch bản mở rộng, không khống chế dân số cơ học, mà quản lý phù hợp với ngưỡng chịu tải của hạ tầng. Đến 2065, dân số tại Thủ đô có thể tăng lên mức 17-19 triệu người và tối đa 20 triệu dân cho đến năm 2100.

Các chỉ tiêu xã hội cũng được đặt ở mức cao, đến năm 2045, tuổi thọ bình quân người dân đạt khoảng 80 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,92 và chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10.

